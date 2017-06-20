Тюменские энергетики достойно выдержали напор стихии

В зоне ответственности АО «Тюменьэнерго» устранены все аварийные отключения, вызванные непогодой, которая обрушилась на юг Тюменской области в выходные дни. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей энергетики более трёх суток работали в круглосуточном режиме.



Капризы стихии длиной в трое суток энергосистема юга Тюменской области преодолевает достойно. Такое мнение высказал главный инженер АО «Тюменьэнерго» Андрей Брагин. В устранении последствий аномальных природных явлений было задействовано 29 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад из Ишимского, Тобольского, Южного и Тюменского ТПО Тюменских распределительных сетей, а также пять бригад подрядных организаций. Круглосуточную работу вели 101 человек и 103 единицы спецтехники, не считая инженерно-технического персонала.



Восстановительные работы были затруднены тяжёлыми погодными условиями. Грозовой фронт со шквалистым ветром несколько раз прошёл по территории Западной Сибири и неоднократно вызывал нарушения на участках, где энергетики уже восстанавливали электроснабжение. Основная доля отключений пришлась на Тюменский район. Здесь Тюменские распределительные сети работали в тесном взаимодействии с территориальными сетевыми организациями, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу электроэнергии потребителям. «Структура распределительных сетей в регионе «взаимопереплетается», поэтому мы связаны и электрически, и партнёрски», – пояснил Андрей Брагин. По его словам, готовность филиала «Тюменские распределительные сети» к чрезвычайным ситуациям с точки зрения оснащённости защитными средствами, инструментами и спецтехникой, а также по количеству бригад была и остаётся стопроцентной.



По состоянию на 17 часов 20 июня все отключения на линиях АО «Тюменьэнерго», вызванные непогодой, устранены. Часть оборудования класса напряжения 10 кВ отключена по заявкам смежных сетевых организаций, часть – выведена в плановый ремонт для расчистки просеки вдоль трасс ЛЭП. Заканчиваются работы на линиях 0,4 кВ. Все объекты 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ работают в штатном режиме.



«Сильный порывистый ветер срывал не только крыши, но и вырывал деревья, валил их на линии электропередачи. Безусловно, это не могло не сказаться на состоянии ЛЭП, которые подверглись многочасовым сверхнормативным нагрузкам, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Антон Фирсов. – Основной задачей в эти дни было восстановление электроснабжения у потребителей. Сейчас, когда ликвидированы основные последствия урагана, мы приступим к разработке мероприятий для снижения негативных последствий природных факторов на энергообъекты. Эта работа пройдёт в тесном сотрудничестве с представителями муниципальных администраций».