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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В пригородных районах Анапы и Геленджика энергетики установили более 2,7 тысячи "умных" счетчиков

В пригородных районах Анапы и Геленджика энергетики установили более 2,7 тысячи умных счетчиков

21 июня 2017, 17:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала 2017 года для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (входит в группу компаний «Россети») за счет привлеченных инвестиций установили более 2,7 тысячи приборов автоматизированной системы учета электрической энергии (АСКУЭ) в Анапском и Геленджикском районах Краснодарского края.

«Умные» приборы имеют немало преимуществ с технической точки зрения. Система учета экономит электроэнергию, рассчитывая ее оплату по времени суток. Новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию меньше, чем днем. Система может контролировать токи утечки в изоляции внутренней электропроводки, отключая подачу электроэнергии в аварийных ситуациях для предотвращения пожара. Показания счетчика снимаются дистанционно и по каналам связи передаются в центр сбора и обработки информации, что избавляет добросовестных потребителей от визитов различных контролеров.

Кроме того, при установке новых приборов выполняется замена ответвлений к домовладениям на современный самонесущий изолированный провод, что позволяет повысить качество и надежность электроснабжения, защищает от поражения током.

– Монтаж автоматизированных систем учета происходит в рамках реализации энергосервисного контракта, заключенного между Кубаньэнерго и частным инвестором. Инвестор за счет собственных средств выполняет установку приборов, которые в итоге позволяют снижать потери электроэнергии, а понесенные инвестором затраты возмещаются из сэкономленных средств. Таким образом, процесс оказывается выгоден потребителям, энергетикам и инвестору, – пояснил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

До конца текущего года во всех районах в зоне ответственности Юго-Западного филиала Кубаньэнерго будет установлено еще более 6,9 тысяч «умных» электросчетчиков.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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