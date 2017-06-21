В пригородных районах Анапы и Геленджика энергетики установили более 2,7 тысячи "умных" счетчиков

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 17:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2017 года для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (входит в группу компаний «Россети») за счет привлеченных инвестиций установили более 2,7 тысячи приборов автоматизированной системы учета электрической энергии (АСКУЭ) в Анапском и Геленджикском районах Краснодарского края.
«Умные» приборы имеют немало преимуществ с технической точки зрения. Система учета экономит электроэнергию, рассчитывая ее оплату по времени суток. Новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию меньше, чем днем. Система может контролировать токи утечки в изоляции внутренней электропроводки, отключая подачу электроэнергии в аварийных ситуациях для предотвращения пожара. Показания счетчика снимаются дистанционно и по каналам связи передаются в центр сбора и обработки информации, что избавляет добросовестных потребителей от визитов различных контролеров.
Кроме того, при установке новых приборов выполняется замена ответвлений к домовладениям на современный самонесущий изолированный провод, что позволяет повысить качество и надежность электроснабжения, защищает от поражения током.
– Монтаж автоматизированных систем учета происходит в рамках реализации энергосервисного контракта, заключенного между Кубаньэнерго и частным инвестором. Инвестор за счет собственных средств выполняет установку приборов, которые в итоге позволяют снижать потери электроэнергии, а понесенные инвестором затраты возмещаются из сэкономленных средств. Таким образом, процесс оказывается выгоден потребителям, энергетикам и инвестору, – пояснил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.
До конца текущего года во всех районах в зоне ответственности Юго-Западного филиала Кубаньэнерго будет установлено еще более 6,9 тысяч «умных» электросчетчиков.