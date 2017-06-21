Всероссийские соревнования профессионального мастерства 2017 года

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 14:58
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Минэнерго России уделяет особое внимание соревнованиям профессионального мастерства персонала в электроэнергетической отрасли. Они являются наиболее эффективной и актуальной формой профессиональной подготовки персонала, дают возможность выявить лучших специалистов по профессиям отрасли, обеспечить распространение передовых методов и приемов работы в энергетике.
Соревнования и конкурсы профессионального мастерства как форма профессиональной подготовки персонала способствуют обеспечению надежности, безопасности и эффективности энергетического производства.
В соответствие с приказом Минэнерго России от 10.10. 2016 г. №1055 в настоящее время идет подготовка к Всероссийским соревнованиям оперативного персонала ТЭС с поперечными связями и Всероссийским соревнованиям ТЭС с ПГУ, которые пройдут с 4 по 9 сентября 2017 года в г. Москве на базе Корпоративного образовательного и научного центра ЕЭС.
Соревнования станут смотром уровня подготовки оперативного персонала тепловых электростанций перед прохождением отопительного сезона. Традиционно проведение соревнований поддерживается профсоюзами и объединениями работодателей.
В компаниях-участницах организованы отборочные состязания с целью выявления лучших представителей для участия в соревнованиях на Всероссийском уровне.
Многолетний успешный опыт проведения подобных соревнований показывает, что Всероссийские соревнования оперативного персонала ТЭС с поперечными связями и Всероссийские соревнования ТЭС с ПГУ 2017 года будут способствовать повышению престижа и уровня квалификации оперативного персонала ТЭС.