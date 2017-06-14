Завод "Спецкабель" разработал новые кабели для ВМФ РФ

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 17:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ОПК
В прошлом году в интересах Военно-морского флота РФ кабельный завод «Спецкабель» разработал новую кабельную продукцию, среди которой судовые кабели марок СК и Кс с улучшенными характеристиками.
Новые кабели имеют существенные особенности по сравнению с другими их видами и аналогами, например: снижены массогабаритные параметры по сравнению с продукцией предыдущего поколения; они огнестойкие, имеют низкую токсичность и стойкость к гидростатическому давлению. В конструкции кабелей может быть использована броня из стальных оцинкованных проволок.
Разработки применяются на объектах Военно-морского флота России и прибрежно-портовой инфраструктуры.
Выпуск кабелей на предприятии осуществляется контролем военных представителей и в соответствии с требованиями нормативных документов ВМФ (ГОСТ РВ 2090-004-2008, ГОСТ РВ 2090-005-2008 и ГОСТ РВ 2090-006-2008) и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ. Новые разработки включены в перечни изделий ВМФ и ЭКБ-2017.
Также для нужд оборонно-промышленного комплекса страны завод «Спецкабель» выпускает кабели марок КуРс, КСБГ КсП, КИПЭ и КВП.