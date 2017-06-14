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Новости компаний

Завод "Спецкабель" разработал новые кабели для ВМФ РФ

Завод Спецкабель разработал новые кабели для ВМФ РФ

21 июня 2017, 17:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ОПК

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В прошлом году в интересах Военно-морского флота РФ кабельный завод «Спецкабель» разработал новую кабельную продукцию, среди которой судовые кабели марок СК и Кс с улучшенными характеристиками.

Новые кабели имеют существенные особенности по сравнению с другими их видами и аналогами, например: снижены массогабаритные параметры по сравнению с продукцией предыдущего поколения; они огнестойкие, имеют низкую токсичность и стойкость к гидростатическому давлению. В конструкции кабелей может быть использована броня из стальных оцинкованных проволок.

Разработки применяются на объектах Военно-морского флота России и прибрежно-портовой инфраструктуры.

Выпуск кабелей на предприятии осуществляется контролем военных представителей и в соответствии с требованиями нормативных документов ВМФ (ГОСТ РВ 2090-004-2008, ГОСТ РВ 2090-005-2008 и ГОСТ РВ 2090-006-2008) и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ. Новые разработки включены в перечни изделий ВМФ и ЭКБ-2017.

Также для нужд оборонно-промышленного комплекса страны завод «Спецкабель» выпускает кабели марок КуРс, КСБГ КсП, КИПЭ и КВП.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"
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