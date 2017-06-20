АСИ и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" расширят количество компетенций WorldSkills Russia

16 июня Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» объявили о начале отбора проектов, которые помогут создать новые компетенции в системе чемпионатов WorldSkills Russia.



Новые компетенции не только расширят круг уже существующих, но и будут включены в систему профобразования благодаря разработанным механизмам оценки новых квалификаций и методологии обучения новым перспективным профессиям.



Реализованные проекты послужат развитию системы среднего и высшего профессионального образования, а также школьной и внешкольной подготовки. «Это быстрая интеграция в национальную или корпоративную систему подготовки кадров, – пояснила руководитель направления департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Полина Федорова.



По ее словам, лидерам проектов будет открыт доступ в экспертное сообщество и возможность создать собственное. «Сегодня со стороны работодателей есть запрос на специалистов в сфере новых технологий, а участие в движении WorldSkills Russia позволяет быстрее интегрировать свой проект, методику подготовки в образовательную систему страны», – отметила Полина Федорова.



Заявить свой проект можно как для создания новых компетенций WorldSkills, так и для включения в уже существующие. К основным критериям отбора относится возможность интегрировать проект в системы – подготовки кадров, профессионального образования и профориентации молодежи.



К участию в отборе приглашаются проекты, направленные на обучение и получение новых компетенций, не представленных в сегодняшней системе образования. По словам куратора отбора, руководителя проекта направления «Молодые профессионалы» АСИ Игоря Руженцева, «для участников – это возможность включиться в систему подготовки специалистов в рамках СПО, найти новый рынок реализации своей продукции и партнеров среди ведущих производителей оборудования и поставщиков услуг, выйти на международный рынок».



Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте Leader ID и подать заявку. Их оценят эксперты АСИ и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». После рассмотрения проектов на рабочей группе экспертного совета АСИ «Молодые профессионалы» (при соответствии основным критериям отбора проекты будут включены в число проектов, получающих поддержку АСИ) следует этап сбора пакета конкурсной документации и финальное испытание – проведение демонстрационных соревнований.