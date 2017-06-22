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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Алексей Кулапин принял участие в V Международном форуме технологического развития "Технопром"

Алексей Кулапин принял участие в V Международном форуме технологического развития Технопром

22 июня 2017, 16:43
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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В рамках V Международного форума технологического развития «Технопром» состоялся круглый стол «Энергетическая и промышленная политики: объединяя усилия, развивая территории». В обсуждении вопросов эффективного пространственного развития Россия вместе с директором Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексеем Кулапиным приняли участие представители Минпромторга России, АО «Наука и инновации» – дочерней компании ГК «Росатом», экспертного и научного сообщества.

В своем выступлении Алексей Кулапин рассказал о приоритетах Минэнерго России по развитию отечественной энергетики в увязке с рациональным размещением производительных сил и обеспечением национальной энергетической безопасности. В частности, он отметил, что разработанным ведомством проектом Энергетической стратегии России на период до 2035 года предусмотрено стимулирование создания энергоемких производств в непосредственной близости от центров производства энергоресурсов, что позволит повысить экономическую эффективность проектов и обеспечить комплексное социально-экономическое развитие регионов. Для решения данной задачи проектом документа предусмотрено развитие региональной энергетической инфраструктуры и создание территориальных  энергопромышленных  кластеров.

В числе приоритетов Алексей Кулапин обозначил развитие Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики, а также наращивание сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сегодня для реализации имеющегося потенциала российских территорий ведётся ряд проектов по строительству энергетической инфраструктуры, в том числе экспортоориентированной.

Еще одним инструментом, способствующим региональному развитию и созданию новых производств, является реализация программ импортозамещения. На текущий момент в соответствии с поручениями и директивами Правительства Российской Федерации при координации со стороны Минэнерго России корпоративные планы импортозамещения погружены в долгосрочные программы развития всеми компаниями ТЭК с государственным участием. И сегодня в десятках субъектов Российской Федерации уже создаются импортозамещающие производства.

В заключение своего выступления Алексей Кулапин еще раз подчеркнул, что создание топливно-энергетических и энергопромышленных комплексов, развитие экспортной энергетической инфраструктуры окажет комплексное стимулирующее воздействие на развитие регионов страны и будет способствовать наращиванию отечественных компетенций, необходимых для выхода России на новые международные высокотехнологичные рынки.

Также в рамках деловой программы Алексей Кулапин совместно с представителями Минпромторга России посетил завод энергомашиностроительной компании ПАО НПО «Элсиб», где ознакомился с производством турбо- и гидрогенераторов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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