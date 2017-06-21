ФСК ЕЭС провела выставки спецтехники в Поволжье и Сургуте

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ФСК ЕЭС в преддверии 15-летия провела выставки специализированной техники в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Сургуте. Энергетики представили 30 единиц спецтехники, которая используется в их повседневной работе.
Это автокраны, автогидроподъемники, бортовые автомобили, передвижные лаборатории ВОЛС, вездеходы ТРЭКОЛ, тягачи КАМАЗ, бригадные автомобили и автобусы. Организаторы выставок продемонстрировали различные модели спецодежды персонала, необходимый в работе такелаж, инструменты, средства диагностики оборудования.
В Сургуте посетители выставки ознакомились с колесными и гусеничными вездеходами «Беркут 8» и Tinger W8. Последний – маневренный снегоболотоход на гусеницах, давление которых на грунт в 3 раза меньше давления ног человека.
Специалисты по охране труда во время выставок рассказали о необходимых правилах поведения вблизи энергообъектов. В мобильном кабинете можно было узнать о правилах электробезопасности, примерить диэлектрические средства защиты: перчатки и боты, попробовать реанимировать робота-тренажера.