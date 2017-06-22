Карачаево-Черкесия демонстрирует снижение количества неплательщиков за электроэнергию

За пять месяцев текущего года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») по заявке энергосбытовой организации обесточили 663 потребителя, которые не оплачивали за потребленную электроэнергию подряд два и более месяцев. Активная работа по разъяснению последствий нарушения сроков оплаты за электроэнергию и перспектива остаться без электроснабжения позволили улучшить платежную дисциплину потребителей.



Как показывает статистика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отключенных за долги потребителей снизилось на 38% - с 1 063 до 663, а по сравнению с этим же периодом 2015 года количество отключенных от питающей линии неплательщиков уменьшилось втрое. При этом, число полученных от энергосбытовой организации заявок на отключение от энергоснабжения, отмененных в связи с оплатой долга, наоборот, увеличилось на 7% - с 6 742 заявок в 2016 г. до 7 239 заявок в текущем.



Всего филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» получил от гарантпоставщика 7 905 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления.



Лидером по количеству злостных неплательщиков стал Карачаевский район, где специалистами районных электрических сетей филиала за пять месяцев отключены от питающей линии 125 потребителей, следом в «анти-рейтинге» идет Малокарачаевский район, в населенных пунктах которого электроэнергии за долги лишился 121 неплательщик.



В числе самых законопослушных оказались потребители Адыге-Хабльских РЭС, который обслуживает сразу два района – Адыге-Хабльский и Ногайский, Зеленчукских, Хабезских РЭС и Зеленчукских электросетей, где более 90% абонентов выплатили свои долги за электроэнергию сразу же, не дожидаясь приезда бригады электромонтеров.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает жителям республики, что введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии потребителям производится согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».



С 1 января 2016 г. в силу вступил федеральный закон 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», нацеленный на борьбу с неплательщиками и ужесточивший административную ответственность за нарушение порядка полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.