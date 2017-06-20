"Ленэнерго" обеспечило мощность садоводству во Всеволожском районе Ленобласти

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 630 кВт мощности садоводству в деревне Скотное, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 35/6 кВ № 607 «Касимово».
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили две воздушные линии 6 кВ, заменили четыре трансформатора на подстанциях №365 «Лупполово» и №537 «Сертолово». Также заменены 5 км неизолированного провода на современный экологичный самонесущий изолированный провод (СИП).
Деревня Скотное расположена в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в 38 км от Санкт-Петербурга.