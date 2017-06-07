Новый блок на базе самой мощной в мире газовой турбины 9HA.01 введен в эксплуатацию на Казанской ТЭЦ-3

19 июня на Казанской ТЭЦ-3 состоялась церемония запуска нового блока, мощностью 405 МВт, построенного в рамках комплексной модернизации станции. Это первый в России и СНГ энергоблок, функционирующий на основе самой мощной и самой эффективной в мире в своем классе газовой турбины 9HA.01 производства GE. Модернизация электростанции позволила вдвое увеличить выработку электроэнергии – с 385 МВт до 790 МВт. Торжественная церемония запуска прошла в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова, вице-председателя GE Джона Райса, генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и вице-президента GE, президента и главного исполнительного директора GE в России/СНГ Рона Поллетта.



Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе турбины 9HA.01 способствует обеспечению растущего спроса г. Казани на электрическую мощность, связанного с увеличением потребления электроэнергии промышленными предприятиями города. Проект, анонсированный в 2014 году, включал замену газовых котлов новейшей газотурбинной технологией и позволил значительно повысить эффективность станции. Строительство нового энергоблока было реализовано GE в партнерстве с компанией «ГАМА» для ОАО «ТГК-16», входящего в группу компаний «ТАИФ».



Газотурбинное оборудование модели 9HA, установленное на Казанской ТЭЦ-3, отличается рекордным КПД в парогазовом цикле. В частности, на электростанции Бушен (Франция) в 2016 году этот показатель составил 62,22% и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В разработку технологии турбин класса HA GE инвестировала $2 млрд. В ГТУ данного типа используются инновационные материалы, их также отличают высочайшие аэродинамические характеристики для достижения исключительных параметров охлаждения и горения. 9HA имеет большую эксплуатационную гибкость, которая достигается за счет применения передовой цифровой системы управления, что позволяет быстро запускать установку и переходить на частичную нагрузку с сохранением высоких показателей эффективности. Кроме того, инновационная камера сгорания позволяет существенно уменьшить выбросы и снизить воздействие на окружающую среду.



Выступая на церемонии запуска нового блока Казанской ТЭЦ-3, Джон Райс, вице-председатель GE, отметил: «Татарстан – один из самых динамично развивающихся регионов России с высокими стандартами энергопотребления. Мы гордимся тем, что в партнерстве с компанией «ТАИФ», разделяющей нашу веру в потенциал высоких технологий, мы смогли построить здесь самую эффективную в России и СНГ электростанцию, которая будет обеспечивать надежное энергоснабжение Казани на долгие годы вперед».



«Ввод в эксплуатацию ГТУ – это завершающий этап комплексной модернизации Казанской ТЭЦ-3. С установкой ГТУ станция удвоила установленную мощность и утроит выработку электроэнергии в комбинированном цикле, получив к тому же дополнительный резерв тепловой мощности для отпуска тепла потребителям, в том числе населению, по самым низким в Республике Татарстан тарифам. Реконструкция станции – пример тесного взаимодействия и сотрудничества всех субъектов электроэнергетики Татарстана, благодаря которому Татарстан становится не импортером электроэнергии, а самодостаточным регионом», — рассказал генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.



Мощность модернизированной Казанской ТЭЦ-3 (790 МВт) достаточна для снабжения электроэнергией почти миллиона семей. Компрессор турбины гонит воздух с такой скоростью, что может полностью надуть аэростат Goodyear всего за 10 секунд. Скорость вращения края последней лопатки турбины 9HA.01 составляет 1931 км/ч – в полтора раза быстрее скорости звука.