ПАО "МРСК Центра и Приволжья" развивает электросетевую инфраструктуру районов Республики Марий Эл

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
206 новых абонентов присоединены к сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» в мае 2017г. Общая мощность подключенных энергопринимающих устройств составила 2063 кВт.
В основном это владельцы частных домохозяйств. В весенне-летний период в республике активизировались строительные работы. Идет активное присоединение к электрическим сетям новых строительных площадок и уже построенных домов. Наибольшее количество отработанных заявок в Медведевском и Сернурском районах республики.
Среди видов деятельности филиала «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья, технологическое присоединение – самое востребованное. При этом, в качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий «под ключ». А именно: проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов.
Такой подход позволяет повысить качество обслуживания потребителей, развивает электросетевую инфраструктуру, создает предпосылки для социального и экономического развития районов Марий Эл.
Чтобы ознакомиться с условиями технологического присоединения к электрическим сетям компании, решить вопросы электроснабжения необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей «Мариэнерго» в Йошкар-Оле. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы, можно позвонить в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8 800 100 33 00 (звонок бесплатный).