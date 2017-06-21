 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" развивает электросетевую инфраструктуру районов Республики Марий Эл

ПАО МРСК Центра и Приволжья развивает электросетевую инфраструктуру районов Республики Марий Эл

22 июня 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

Обсудить на форуме

260 просмотров

206 новых абонентов присоединены к сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» в мае 2017г. Общая мощность подключенных энергопринимающих устройств составила 2063 кВт.

В основном это владельцы частных домохозяйств. В весенне-летний период в республике активизировались строительные работы. Идет активное присоединение к электрическим сетям новых строительных площадок и уже построенных домов. Наибольшее количество отработанных заявок в Медведевском и Сернурском районах республики.

Среди видов деятельности филиала «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья, технологическое присоединение – самое востребованное. При этом, в качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий «под ключ». А именно: проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов.

Такой подход позволяет повысить качество обслуживания потребителей, развивает электросетевую инфраструктуру, создает предпосылки для социального и экономического развития районов Марий Эл.

Чтобы ознакомиться с условиями технологического присоединения к электрическим сетям компании, решить вопросы электроснабжения необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей «Мариэнерго» в Йошкар-Оле. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы, можно позвонить в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8 800 100 33 00 (звонок бесплатный).

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!