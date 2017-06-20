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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в энергосистеме Амурской области в мае 2017 года снизилось на 0,2 % по сравнению с прошлогодним показателем

Потребление электроэнергии в энергосистеме Амурской области в мае 2017 года снизилось на 0,2 % по сравнению с прошлогодним показателем

22 июня 2017, 14:57
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области», в мае потребление электроэнергии в энергосистеме Приамурья составило 602,8 млн кВт•ч, что на 0,2 % уступает показателю мая прошлого года.

В мае 2017 года электростанции области выработали 1097,0 млн кВт•ч энергии – на 7,6 % больше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев текущего года потребление в энергосистеме Амурской области составило 3653,0 млн кВт•ч, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 0,4 % (без учета 29 февраля високосного 2016 года потребление выросло на 0,3 %).

Электростанции региона за январь–май 2017 года выработали 6122,2 млн кВт•ч, это на 14,4 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета дополнительного дня високосного года выработка увеличилась на 15,2 %).

Разница между потреблением и выработкой на территории Амурской области объясняется перетоками электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи между энергосистемами ОЭС Востока, а также экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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