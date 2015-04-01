 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководители ОАО "Москабельсетьмонтаж" приняли участие в совещании по вопросам освобождения территории от ВЛ 110 кВ и последующего электроснабжения Некрасовки

Руководители ОАО Москабельсетьмонтаж приняли участие в совещании по вопросам освобождения территории от ВЛ 110 кВ и последующего электроснабжения Некрасовки

22 июня 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ

Обсудить на форуме

243 просмотра

16 июня 2017 года под председательством генерального директора ПАО «МОЭСК»  П.А. Синютина состоялось совещание в рамках реализации проекта по освобождению территории от воздушных линий (ВЛ) 110 кВ из зоны строительства трех жилых кварталов в районе Некрасовка в ЮВАО г. Москвы. Генеральным подрядчиком проекта является ОАО «Москабельсетьмонтаж» – ДЗО ПАО «МОЭСК».

На сегодняшний день Некрасовка – один из самых крупных в столице проектов комплексной застройки. Район застраивается по участкам, и, прежде чем начнутся строительные работы на каждом из них, энергетики осуществят вынос сетей из зоны застройки.
Комплекс работ по выносу электрических сетей включает в себя инженерные изыскания, мероприятия по охране окружающей среды, проектирование. Затем будут построены новые линии электропередачи и демонтированы старые.

В совещании приняли участие топ-менеджеры ПАО «МОЭСК», генеральный директор ОАО «Москабельсетьмонтаж» (МКСМ) А.К. Якимец, заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту А.Д. Аброськин, начальник управления развития и реализации проектов А.Б. Натесов, представители компаний застройщиков и подрядчиков.

На совещании заслушаны доклады заместителя генерального директора ПАО «МОЭСК» по техприсоединению и реализации услуг А.М. Пятигора, директора филиала ПАО «МОЭСК» Московские высоковольтные сети А.В. Чегодаева, заместителя директора филиала ПАО «МОЭСК» Московские кабельные сети по капитальному строительству А.А. Самсонова, представителей подрядных организаций.

Цель совещания достигнута. Состоялся обмен мнениями между участниками, в диалоговом режиме рассмотрены вопросы координации и соблюдения установленного графика производства работ, взаимодействия подрядных организаций.  При застройке новых жилых кварталов, социальных объектов возникает необходимость технологического присоединения их к электрическим сетям. Данный вопрос был также рассмотрен участниками совещания.

Энергостроители осознают важность поставленной задачи. В Некрасовке продолжается строительство многоквартирных домов, станции метро, инфраструктурных объектов, для которых необходимы энергетические мощности.

Компания: ОАО "Москабельсетьмонтаж"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!