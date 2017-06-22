Трое специалистов филиала "Челябэнерго" удостоены звания "Заслуженный энергетик РФ"

За многолетний добросовестный труд и заслуги перед Российской Федерацией звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено работникам филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Борису Кленову, Владимиру Финаеву, Игорю Николаеву.



Накануне торжественную церемонию вручения государственных наград и наград Челябинской области провел Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Государственными наградами и наградами Челябинской области были отмечены 15 человек. Приветствуя участников церемонии, Борис Дубровский отметил, что в зале собрались лучшие представители Южного Урала: «Президентом России отмечены заслуги работников разных отраслей и сфер, что в свою очередь подчеркивает многоотраслевой характер, устойчивость, мощь, силу и коллективный интеллект нашего региона», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.



Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда Борис Иванович Клёнов работает в Сосновском РЭС Центральных электрических сетей филиала «Челябэнерго» с 1974 года. Борис Иванович в совершенстве знает оборудование ПС 35/110 кВ. Принимал участие в реконструкции ПС «Долгая», строительстве ПС «Заварухино», установке, монтаже и наладке новых ячеек КРУН-10 на ПС «Баландино», «Есаулка», «Бутаки». Наставник для молодых работников оперативно-эксплуатационного участка ПС 35/110 кВ, Б.И. Клёнов подготовил к самостоятельной работе более 50 молодых специалистов.



Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда Златоустовского РЭС Игорь Евстигнеевич Николаев более четверти века трудится в Златоустовских электрических сетях. В 1989 году, вернувшись со службы в Вооруженных силах, устроился на высоковольтный участок электросетей и настолько увлекся профессией электромонтера-высоковольтника, что не изменил ей по сей день. Благодаря огромному практическому опыту, умению нестандартно мыслить, неоднократно вносил предложения по улучшению электроснабжения, дающие стопроцентный положительный результат. Реализация одной из его инициатив дала возможность повысить надежность электроснабжения на одном из сложнейших участков Златоуста: ВЛ 110 кВ «Таганай – Златоуст-3». В 2011 году при выполнении ремонтных работ на линии напряжением 110 кВ «Златоуст – ЗМЗ» И.Е. Николаев самостоятельно разработал и изготовил монтажное приспособление для замены гирлянд изоляторов с проводом АС-500. Игорь Евстигнеевич является производителем работ мобильной бригады аварийно-восстановительных работ на ВЛ 35-110 кВ, связанных с выездом в режиме чрезвычайных ситуаций на объекты Российской Федерации.



Ведущий инженер службы релейной защиты, автоматики, измерений производственного отделения «Челябинские городские электрические сети» Владимир Викторович Финаев в электросетевом комплексе более 40 лет, а в ПО «ЧГЭС» работает с 1982 года. По его трудовой биографии легко проследить основные этапы развития систем релейной защиты и автоматики в сетевом комплексе города Челябинска. Владимир Викторович выполняет работы 3–4 категории сложности: занимается эксплуатацией и обслуживанием устройств, выполненных на электромеханической, микроэлектронной и микропроцессорной базе, ведет работы на транзитных воздушных линиях 110 – 220 кВ системного значения и трансформаторах 220 кВ. Под руководством В.В. Финаева реализованы проекты и ввод в эксплуатацию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанциях 110/10кВ «Паклинская», «Массивная», «Гранитная», имеющих большое значение для дальнейшего улучшения энергообеспечения города Челябинска. В производственном отделении внедрены его рацпредложения: первое – установка на подстанциях дополнительных элементов в цепях питания приемо–передатчиков, что исключает возникающие неисправности блока питания; второе – улучшение системы блокировок регулирования напряжения трансформаторов, что предотвращает повышение или понижение напряжения при неисправности системы автоматики регулирования.



После окончания торжественной церемонии состоялась встреча отмеченных государственными наградами энергетиков с заместителем генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директором филиала «Челябэнерго» Сергеем Золотарёвым. Он тепло поздравил коллег с присвоением высокого звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде.