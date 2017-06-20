Успешное завершение выставочного квартета в Москве

В Москве завершила свою работу 8-ая Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов «Проволока Россия/wire Russia 2017». Выставка проходила с 5 по 8 июня на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум». Параллельно с ней в эти же даты в павильоне 1 состоялись выставки «Металлургия Россия/Metallurgy Russia 2017», «Литмаш Россия/Litmash Russia 2017» и специализированная экспозиция «Трубы Россия/Tube Russia 2017».

Организаторами выставок выступили Messe Düsseldorf GmbH и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». «Проволока Россия» прошла при традиционной поддержке Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставки «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» проводились при поддержке Металл-Экспо.

В работе выставочного квартета приняли участие около 400 компаний. За четыре дня выставки «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» посетили 4 200 специалистов. На выставке «Проволока Россия» было зарегистрировано 2 720 посетителей.

Впервые в рамках выставок «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» для экспонентов и посетителей была организована специальная деловая программа. 6 июня состоялся семинар «ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА», а 7 июня прошёл семинар РАЗВИТИЕ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2017 - «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ». В работе двух семинаров приняли участие более 90 слушателей, среди которых – специалисты ведущих российских и зарубежных производственных компаний.

Проведение четырех выставок в одни и те же даты помогло не только повысить интерес со стороны специалистов и привлечь новых участников, но и обеспечить максимальную вовлеченность как самих экспонентов, так и посетителей. Особую актуальность выставкам добавил предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В преддверии Чемпионата резко возрос спрос на изделия и продукцию кабельно-проводниковой, металлургической и литейной промышленностей, которые необходимы для строительства стадионов в России. Данная тенденция положительно сказывается на развитии не только российской строительной отрасли, но и имеет большое значение для зарубежных компаний-подрядчиков, которые работают над различными инфраструктурными проектами в России.

В этом году в выставке «Проволока Россия» приняли участие 227 экспонентов из 25 стран мира. Свои экспозиции с широким ассортиментом высокотехнологичного оборудования для производства проволочной и кабельной продукции представили не только отечественные компании-производители, но и мировые бренды из Германии, Италии, Австрии, Китая, США, Турции.

По мнению ведущих зарубежных фирм, в этом году, по сравнению с 2015 годом, «Проволока Россия» получила ряд положительных изменений. Большинство компаний-участников отметили значительное оживление на выставке, а также увеличение числа заинтересованных посетителей не только в количественном, но и качественном выражении.

BoockmannEngineeringGmbH

Элина Кеттерлинг, Менеджер по вопросам сотрудничества Восточная Европа, Италия

«Наша компания является производителем как технологий и оборудования для очистки и обработки поверхности проволоки/провода и жил, так и сопутствующих материалов к данному оборудованию. Поставляя установки для производителей кабельной и проводниковой продукции, в том числе сварочной проволоки, мы давно и успешно занимаем эту позицию на мировом рынке. В этом году на выставку мы привезли одну из наших установок HELICORD®, которая представляет собой блочную систему с подвижной зоной и предназначена для очистки проволоки от различных видов загрязнения в производственном процессе: частиц и пыли, металлической стружки, абразивной крошки, остатков смазочных веществ и оксидных плёнок, а также её финишной обработки. Выставка wire Russia является для нас площадкой, где можно встретиться и познакомиться со специалистами этой отрасли, рассказать о себе и о наших технологиях, вновь увидеть давних партнеров, получить новые контакты и наладить экономические отношения. Наша компания в России представлена относительно недавно, но, по сравнению, с предыдущими выставками wire Russia, в которых мы успели принять участие, я вижу налицо очевидный прогресс во всех отношениях. Выставка гораздо лучше представлена и проходит на европейском уровне. Радует, что российские промышленники стали приоритетно делать упор на качество производимого продукта, а не на его дешевизну».

MAILLEFER SA

Александр Владимирович Чамов, Глава представительства Майллефер СА в Москве, кандидат технических наук

«MAILLEFER – это финско-швейцарская компания, которая занимается производством экструзионного оборудования. Штаб-квартира компании находится в Финляндии. Мы традиционно участвуем в выставке wire как в России, так и в Дюссельдорфе. Наша компания имеет огромную историю работы в Советском Союзе и России. За последние годы в Россию и страны СНГ нашей компанией было поставлено более 150 экструзионных линий. Здесь, на выставке, мы представляем всю линейку компании, начиная от оборудования для производства кабеля связи, заканчивая оборудованием для производства кабеля сверхвысокого напряжения. Наряду с производством оборудования мы также занимаемся консультационными услугами, поэтому на выставке представлены наши новые разработки в сфере консультаций и заводского планирования. Большой акцент фирма делает на долгосрочное сервисное обслуживание. В этом году мы привезли на выставку свои новинки в сфере производства кабеля среднего и высокого напряжения. В сфере оптики мы представили наше новое решение – высокоскоростную линию, кинематика которой рассчитана на 1000 метров в минуту, в то время как традиционно линии такого плана имеют скорость порядка 250 -300 метров в минуту. Фактически это новый уровень для данного оборудования. Для нашей компании выставка была очень удачной. Приехали многие наши коллеги из Финляндии и Швейцарии – руководители всех направлений, что говорит об уважении фирмы к российскому рынку и рынку стран СНГ. На стенде постоянно велись переговоры как по новому оборудованию, так и консультации клиентов. Это очень воодушевляет, и мы надеемся, что этот год будет для нас очень хорошим».

Следующая выставка «Проволока Россия» состоится через два года, в 2019 году. Более подробную информацию Вы сможете получить в интернете на сайте http://www.wire-russia.ru/, а также, Вы можете напрямую обратиться к организаторам в ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».

Контакты организаторов выставки в Москве:

Пискарев Кирилл, директор проекта

Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626

E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

Отзывы экспонентов выставки «Проволока России/wire Russia 2017»

ООО НПК РЭЛКО

Тимофей Канищев, менеджер по продажам

«ООО НПК РЭЛКО принимает участие в выставке wire Russia уже далеко не в первый раз. Мы являемся официальным представительством нескольких крупных европейских компаний, которые продают по всему миру, в том числе в России и странах СНГ, как новое, так и б/у оборудование, среди которого измерительные и тестовые приборы, инструменты для производства кабеля, расходные материалы. В первую очередь, для нашей компании выставка «Проволока Россия» – это статус, ведь присутствие компании на выставке говорит о том, что мы прочно удерживаем наши позиции на рынке и еще в тренде, а во-вторых, для нас это возможность восстановить, наладить и обновить контакты. Здесь, на выставке, мы ожидали найти как можно больше потенциальных клиентов. Что касается самой организации выставки, то она, как и всегда, на хорошем уровне».

СИ Интерлайн

Вячеслав Шутов, менеджер по продажам

«Компания СИ Интерлайн была основана много лет назад и является опытным поставщиком материалов для кабельной промышленности в Российской Федерации. Мы выводим на отечественный рынок уникальные, не представленные ранее материалы.

В нашем портфеле представлены:

· компаунды для кабелей среднего и низкого напряжения;

· различные безгалогенные композиции, в частности, на основе гидроксида магния с очень низкой плотностью;

· термополиуретаны;

· водоблокирующие гели;

· краски для оптического волокна;

· водоблокирующие ленты и нити и многое другое.

На наш взгляд, продвижение новых, высококачественных материалов позволит расширить номенклатуру производимых в России кабельных изделий, снизить зависимость от импортных поставщиков кабеля и способствовать развитию отечественной экономики в целом. Выставка wire 2017 для нашей компании прошла в положительном ключе. Спрос на продукцию, которую мы представляем, достаточно большой, и мы надеемся на существенное увеличение объема поставок».

ООО «АЛЕКСМАШ»

Николай Пашунин, директор филиала г. Санкт-Петербург

«Наша компания более пяти лет занимается поставкой оборудования для гибки трубы и проволоки. Мы работаем с поставщиками из Англии, Южной Кореи и Тайваня. На выставке мы хотели найти клиентов, которые специализируются именно на обработке проволоки. Мы не ожидали какого-то огромного потока клиентов, нас интересовали люди, которые занимаются производством изделий из проволоки. После выставок, как правило, нет какого-то сиюминутного финансового результата. Поэтому главная цель на любой выставке – это найти новые контакты. Но в целом участием в выставке wire Russia мы довольны».

LANTOR

Димитрий Нетсунски, менеджер по продажам

«Наша компания занимается производством нетканых материалов. Мы поставляем нетканые водоблокирующие ленты для кабельной промышленности. Компания LANTOR была основана еще в 1957 году и стала первой компанией, выпустившей на рынок водоблокирующий материал. На выставке мы традиционно встречаемся с нашими давними партнерами, знакомимся с новыми потенциальными клиентами, расширяем рынок сбыта. Общие впечатления от выставки положительные, надеемся, что в следующий раз посетителей будет больше. Планируем принять участие и в wire Russia 2019».

SAMPSISTEMI

FedericoBussola, коммерческий директор компании SampsistemiS.r.l.

«Наша компания появилась в 1936 году. Мы работаем на рынке много лет и сейчас являемся частью группы Maccaferri. Мы производим оборудование, которое используется в кабельной промышленности, в частности волочильное оборудование, станы грубого волочения, многониточные волочильные машины, машины скрутки. Кроме того, мы производим экструзионные линии для изоляции кабеля. На выставке wire Russia 2017 мы представляем однониточный стан грубого волочения для алюминия и сплавов из алюминия, а также экструдер для изоляции кабеля. Мы много лет участвуем в выставке wire Russia и продолжаем это делать. Нашей целью на выставке было продемонстрировать и обеспечить непрерывное присутствие нашей компании на российском рынке. Мы одна из немногих, а может быть, и единственная итальянская компания, которая представляет на этой выставке непосредственно оборудование».

NIEHOFFGRUPPE

Юрген Гресс, Директор по сбыту, административной поддержке и контролю Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG

«Наша компания занимается производством оборудования для кабельно-проводниковой промышленности. Мы разрабатываем машины и оборудование для волочения, отжига, нанесения гальванического покрытия, скрутки, намотки, перемотки и оплетки проволоки из цветных металлов, а также машины для скрутки пары, изготовления и перемотки высококачественных информационных и специальных кабелей. У нас есть своё представительство в России, поэтому на протяжении уже нескольких лет мы активно присутствуем на российском рынке. В этом году на выставке wire Russia 2017 мы представляем нашу систему NPS. NPS представляет собой эффективную, безопасную и экономную систему обращения с автомобильными проводами. Она состоит из специально разработанных намоточных устройств типа SV и разборных пластиковых многоразовых катушек типа ABS. Участие в выставке имеет для нашей компании имиджевую составляющую, ведь так мы можем в очередной раз обозначить наше присутствие на российском рынке. Основная цель нашей компании на выставке – это встреча с заказчиками. В течение всех выставочных дней на нашем стенде было много посетителей, мы активно обмениваемся контактами. Возможно, в дальнейшем удастся заключить выгодные контракты».