Приказом Минпромторга России 20.06.2017 г. № 1907 утверждены «Рекомендации по применению принципов бережливого производства в различных отраслях промышленности».

Документ устанавливает единые подходы к применению принципов бережливого производства (lean production) в различных отраслях и разных типах организаций, в том числе, в таких сложных интегрированных структурах, как холдинги, концерны и корпорации. Рекомендации также могут быть использованы при управлении цепями поставок и эффективностью в рамках интегрированных структур, при выполнении заказов и повышении эффективности производственных процессов.

Документ соответствует положениям национальных стандартов в области бережливого производства и систем менеджмента качества, на базе которых сформулированы основы управления эффективностью организаций, предусматривающие разработку соответствующих корпоративных стандартов.

Ознакомиться с Рекомендациями можно в разделе «Документы» на официальном сайте Минпромторга России.