В Ленинградской выявлено почти 90 незаконных фонарей уличного освещения

Специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в результате осмотра линий электропередачи выявили и демонтировали 88 незаконно подключенных к электросетям компании фонарей уличного освещения. Ущерб, нанесенный компании, превысил 600 тыс. кВт⋅ч.



Для сравнения, один фонарь уличного освещения в месяц потребляет от 100 до 150 кВт. За год ущерб может достичь 1800 кВт⋅ч. Теперь по всем выявленным нарушениям придется оплачивать причиненный ущерб, исходя из норматива потребления электроэнергии и мощности подключенного оборудования.



По словам директора Ленинградского филиала Романа Шеблакова, «усиливая борьбу с хищениями электроэнергии, Кубаньэнерго прежде всего защищает интересы добросовестных потребителей. Незаконные подключения забирают часть мощности и увеличивают нагрузку на сеть, а значит – влекут за собой снижение качества электроснабжения. К тому же из-за энерговоровства компания теряет средства, которые планируется направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения нашего региона».



Энергетики ведут систематическую профилактическую работу с хищениями электроэнергии, проводится и серьезная профилактическая работа. С 2016 года в Ленинградских электросетях выявлено и демонтировано 349 незаконно подключенных фонарей уличного освещения. При этом ущерб от несанкционированного подключения составил более 7 млн кВт⋅ч.



ПАО «Кубаньэнерго» информирует: с 1 января 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).



ПАО «Кубаньэнерго» обращается к потребителям не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по единому номеру горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России).