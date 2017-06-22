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Отраслевые новости: Россия

В Минпромторге России стартует программа поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства

В Минпромторге России стартует программа поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства

22 июня 2017, 17:36
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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Постановлением Правительства Российской Федерации продлена программа поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства.

В 2016 году был запущен и в этом году продлен действенный инструмент стимулирования создания и внедрения в эксплуатацию новых образцов высокотехнологичных средств производства.

Механизм нацелен на решение проблемы с выводом пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации. Он подразумевает компенсацию до 50% от фактически понесенных затрат (всех или отдельных видов) промышленного предприятия при производстве и реализации пилотных партий средств производства потребителям.

«Речь идет о компенсации отечественным производителям части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий промышленной продукции, - отметил Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов,- По сути, это своего рода входной билет на рынок для компаний в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов, выпускаемых российскими производителями. По словам главы структурного подразделения ведомства, цена закупки для потребителей в лице предприятий окажется на 15-50% ниже рыночной стоимости оборудования.

"Перечень продукции, подпадающей под категорию средств производства сформирован таким образом, что поддержка пилотных партий машиностроительной продукции будет осуществляться по наиболее импортозависимым направлениям", -   сообщил Михаил Иванов.

В 2017 году планируется провести 3 отбора на право получения субсидии, первый из которых стартует уже 26 июня и продлится до 14 июля. На официальном сайте Министерства в разделе «Документы» уже размещено соответствующее извещение, в котором указан требуемый от заявителей пакет документов и контактная информация ответственных сотрудников.

Компания: Минпромторг РФ
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