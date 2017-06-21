В Ноябрьских электрических сетях продолжается подготовка к очередному осенне-зимнему сезону

В филиале АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети завершен ремонт на подстанциях «Геолог» и «Пурпейская», а также на нескольких линиях электропередачи 110 кВ. Все работы проводятся в строгом соответствии с графиком, чтобы обеспечить безусловную готовность оборудования к началу осенне-зимнего периода.



Основная часть работ в летний период идёт на подстанционном оборудовании. Самые масштабные и дорогостоящие – капитальные ремонты силовых трансформаторов, позволяющие увеличить их ресурс, предотвратить риск аварийных отключений и повысить надежность электроснабжения потребителей при прохождении максимума нагрузок. В соответствии с планом, всего в филиале в этом году будет капитально отремонтировано 11 трансформаторов. Работы уже начались на подстанции «Светлая». Также будут отремонтированы 12 выключателей 35 кВ на трёх подстанциях, 49 разъединителей 35 кВ на четырёх подстанциях, 14 разъединителей 6 кВ на восьми подстанциях. Кроме того, специалисты выполнят ремонт четырёх трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. На пяти подстанциях будут заменены системы освещения.



Большой объём ремонтных работ запланирован на линиях электропередачи. В течение года все без исключения объекты осматривают специалисты по обслуживанию линий электропередачи, обращая особое внимание на состояние проводов, изоляторов и арматуры, железобетонных опор, фундаментов под металлическими опорами. В этом году уже переставлены на новые фундаменты шесть опор, устойчивость которых в результате морозного пучения грунта была снижена. По результатам осмотра и оценки работы оборудования, проводится замена на линиях электропередачи дефектных изоляторов и сцепной арматуры. Продолжается расчистка трасс ВЛ 110 кВ от древесно-кустарниковой поросли и деревьев, угрожающих падением на провода. В 2017-м году планируется провести расчистку-расширение охранных зон до нормативных значений на территории в 136 га.