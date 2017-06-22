В рамках программы "Re: Конструкция 2017" энергетики "Т Плюс" начали строительство новой теплотрассы в Перми

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Специалисты «Т Плюс» и Пермской сетевой компании приступили к плановой реконструкции участка тепловой сети на улице Пушкина в г. Перми. Работы по техническому перевооружению теплопровода идет по графику: участками снимается верхний слой асфальта, идут земляные работы, а также заранее подвозятся необходимые материалы. Запланированный период на комплекс работ – один месяц, поэтому энергетики трудятся в усиленном режиме. В рамках программы по подготовке к зиме «Re: Конструкция» энергетики «Т Плюс» построят здесь теплопровод длиной 188 м на отрезке между улицей Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом.
Выполнение данных мероприятий необходимо для подключения к системе теплоснабжения нового многоквартирного дома по ул. Пушкина, 72. Кроме того, это повысит надежность теплоснабжения жителей данного квартала в отопительный период. Инвестиции в проект составят 11 млн рублей. По завершении реконструкции подрядные организации Пермской сетевой компании сделают гравийный и нижний слой асфальтового покрытия. Верхний слой асфальта будет уложен в рамках ремонта улицы Пушкина от улицы Николая Островского до Комсомольского проспекта подрядной организацией по заказу городской администрации. Следовательно, качество улучшится и сама теплотрасса и одна из магистральных улиц Перми.