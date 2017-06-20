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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Владимирэнерго" проведет семинар по техприсоединению к электросетям для представителей малого и среднего бизнеса

Владимирэнерго проведет семинар по техприсоединению к электросетям для представителей малого и среднего бизнеса

22 июня 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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28 июня 2017 года филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведёт семинар для представителей малого и среднего бизнеса, подавшим или планирующими подать заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15-150 кВт к распределительным сетям предприятия.

Специалисты «Владимирэнерго» расскажут предпринимателям об условиях подключения к системе электроснабжения для данной категории потребителей, дадут необходимые разъяснения по вопросам подачи документов, проинформируют о последних изменениях в законодательстве, касающихся техприсоединения к электросетям.

Мероприятие состоится 28 июня 2017 года в ЧОУ «ВУЦ Энергетик» по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.91 (3 этаж, каб.2-3). Начало семинара в 13.30. Телефон для справок: (4922) 47-00-06.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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