"Владимирэнерго" проведет семинар по техприсоединению к электросетям для представителей малого и среднего бизнеса

28 июня 2017 года филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведёт семинар для представителей малого и среднего бизнеса, подавшим или планирующими подать заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15-150 кВт к распределительным сетям предприятия.

Специалисты «Владимирэнерго» расскажут предпринимателям об условиях подключения к системе электроснабжения для данной категории потребителей, дадут необходимые разъяснения по вопросам подачи документов, проинформируют о последних изменениях в законодательстве, касающихся техприсоединения к электросетям.



Мероприятие состоится 28 июня 2017 года в ЧОУ «ВУЦ Энергетик» по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.91 (3 этаж, каб.2-3). Начало семинара в 13.30. Телефон для справок: (4922) 47-00-06.