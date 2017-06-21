Холдинг Кабельный Альянс представит продукцию для нефтегазовой отрасли

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 17:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
С 27 по 30 июня 2017 г. в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка «Нефть и газ» / «MIOGE-2017», где «Холдинг Кабельный Альянс» представит экспозицию. На стенде ХКА вниманию посетителей будут предложены новинки кабельной продукции для нефтегазовой отрасли, а также модели кабелей для погружных нефтяных электронасосов.
Кроме того, на экспозиции холдинга будут представлены образцы силовых и контрольных кабелей торговой марки HoldCab®, кабелей управления НИКИ, а также совместная разработка ХКА и института ВНИИКП - силовые кабели на среднее напряжение с изоляцией из СПЭ и токопроводящей жилой секторной формы.
Специалисты ХКА предоставят информацию о технических характеристиках кабелей и проводов, выпускаемых предприятиями холдинга, а также ответят на вопросы об условиях сотрудничества.
Будем рады видеть Вас на нашем стенде!
Стенд ХКА
А567, павильон №3
Место проведения:
МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3,
Московская область, Красногорский район г. Красногорск, ул. Международная, д. 16