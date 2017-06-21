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Холдинг Кабельный Альянс представит продукцию для нефтегазовой отрасли

С 27 по 30 июня 2017 г. в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка «Нефть и газ» / «MIOGE-2017», где «Холдинг Кабельный Альянс» представит экспозицию. На стенде ХКА вниманию посетителей будут предложены новинки кабельной продукции для нефтегазовой отрасли, а также модели кабелей для погружных нефтяных электронасосов.

Кроме того, на экспозиции холдинга будут представлены образцы силовых и контрольных кабелей торговой марки HoldCab®, кабелей управления НИКИ, а также совместная разработка ХКА и института ВНИИКП - силовые кабели на среднее напряжение с изоляцией из СПЭ и токопроводящей жилой секторной формы.

Специалисты ХКА предоставят информацию о технических характеристиках кабелей и проводов, выпускаемых предприятиями холдинга, а также ответят на вопросы об условиях сотрудничества.

Будем рады видеть Вас на нашем стенде!

Стенд ХКА
А567, павильон №3

Место проведения:
МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3,
Московская область, Красногорский район г. Красногорск, ул. Международная, д. 16

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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