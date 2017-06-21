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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Анонс интервью заместителя генерального директора АО "НТЦ ФСК ЕЭС", члена оргкомитета Международной конференции "Цифровая подстанция. Стандарт IEC (МЭК) 61850" Валентина Бойкова в журнале "Вести в электроэнергетике"

С 3 по 5 октября 2017 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» состоится Международная конференция «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850». Организаторами конференции выступают АО «НТЦ ФСК ЕЭС» совместно с DNV GL-Energy (КЕМА) и Российским национальным комитетом СИГРЭ.

Тема продвижения технологии «Цифровая подстанция» (ЦПС) обсуждается давно. Интерес к ней в России и мире огромен. На каком этапе создания полноценной ЦПС мы находимся? Что вкладывается в понятие ЦПС? С какими сложностями сталкиваются производители и потребители цифрового оборудования? Как помогает решать вопросы стандарт МЭК 61850, разработанный специально для ЦПС? На эти и другие актуальные вопросы в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» отвечает заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС», член оргкомитета Международной конференции «Цифровая подстанция. Стандарт IEC (МЭК) 61850» Валентин Бойков.

В ходе интервью Валентин Бойков рассказал, чего, по его мнению, стоит ждать от предстоящей Конференции: «Прежде всего, большей ясности в нормативных вопросах и более полной информированности отечественных производителей оборудования. Тема цифровой подстанции и стандарта МЭК 61850 развивается во всем мире, обсуждается на ведущих международных площадках. Она нашла отражение в повестке крупнейшего международного форума CIGRE: в рамках 46-й Сессии CIGRE в Париже было принято решение провести конференцию «Обеспечение совместной работы оборудования вторичной коммутации (релейная защита и автоматика, телемеханика) различных производителей, разработанной в соответствии с технологией «Цифровая подстанция» в Москве. Данная площадка интересна прежде всего тем, что дает нашим производителям возможность понять, что с технологией ЦПС происходит в мире и в нашей стране».

Полную версию интервью можно прочитать в журнале «Вести в электроэнергетике» № (89), 2017 г.

Компания: РНК СИГРЭ
Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
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