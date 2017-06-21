Анонс интервью заместителя генерального директора АО "НТЦ ФСК ЕЭС", члена оргкомитета Международной конференции "Цифровая подстанция. Стандарт IEC (МЭК) 61850" Валентина Бойкова в журнале "Вести в электроэнергетике"

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 16:06
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
С 3 по 5 октября 2017 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» состоится Международная конференция «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850». Организаторами конференции выступают АО «НТЦ ФСК ЕЭС» совместно с DNV GL-Energy (КЕМА) и Российским национальным комитетом СИГРЭ.
Тема продвижения технологии «Цифровая подстанция» (ЦПС) обсуждается давно. Интерес к ней в России и мире огромен. На каком этапе создания полноценной ЦПС мы находимся? Что вкладывается в понятие ЦПС? С какими сложностями сталкиваются производители и потребители цифрового оборудования? Как помогает решать вопросы стандарт МЭК 61850, разработанный специально для ЦПС? На эти и другие актуальные вопросы в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» отвечает заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС», член оргкомитета Международной конференции «Цифровая подстанция. Стандарт IEC (МЭК) 61850» Валентин Бойков.
В ходе интервью Валентин Бойков рассказал, чего, по его мнению, стоит ждать от предстоящей Конференции: «Прежде всего, большей ясности в нормативных вопросах и более полной информированности отечественных производителей оборудования. Тема цифровой подстанции и стандарта МЭК 61850 развивается во всем мире, обсуждается на ведущих международных площадках. Она нашла отражение в повестке крупнейшего международного форума CIGRE: в рамках 46-й Сессии CIGRE в Париже было принято решение провести конференцию «Обеспечение совместной работы оборудования вторичной коммутации (релейная защита и автоматика, телемеханика) различных производителей, разработанной в соответствии с технологией «Цифровая подстанция» в Москве. Данная площадка интересна прежде всего тем, что дает нашим производителям возможность понять, что с технологией ЦПС происходит в мире и в нашей стране».
Полную версию интервью можно прочитать в журнале «Вести в электроэнергетике» № (89), 2017 г.
|
07.06.2008 г. Жизнь после РАО: конец света отменяется