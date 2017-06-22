В Усть-Лабинском районе ведется капремонт подстанции "Кирпильская"

Современное состояние и тенденции развития композиции
22 июня 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приступили к комплексному ремонту подстанции 35/10 кВ «Кирпильская».
Подстанция «Кирпильская» эксплуатируется свыше 25 лет. Она снабжает электроэнергией более пяти тысяч потребителей станицы Кирпильская и ряд социальных объектов – водонапорные башни, школы, сельскую администрацию, рознично-торговые комплексы и крестьянско-фермерские хозяйства.
В ходе работ на энергообъекте будут отремонтированы два силовых трансформатора и несколько десятков единиц энергооборудования, выполнено благоустройство территории.
– Мы стремимся создать условия бесперебойной подачи электроэнергии для потребителей самых отдаленных сельских поселений в период прохождения летнего максимума нагрузок, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.