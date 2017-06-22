 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Усть-Лабинском районе ведется капремонт подстанции "Кирпильская"

В Усть-Лабинском районе ведется капремонт подстанции Кирпильская

22 июня 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

Обсудить на форуме

207 просмотров

Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приступили к комплексному ремонту подстанции 35/10 кВ «Кирпильская».

Подстанция «Кирпильская» эксплуатируется свыше 25 лет. Она снабжает электроэнергией более пяти тысяч потребителей станицы Кирпильская и ряд социальных объектов – водонапорные башни, школы, сельскую администрацию, рознично-торговые комплексы и крестьянско-фермерские хозяйства.

В ходе работ на энергообъекте будут отремонтированы два силовых трансформатора и несколько десятков единиц энергооборудования, выполнено благоустройство территории.

– Мы стремимся создать условия бесперебойной подачи электроэнергии для потребителей самых отдаленных сельских поселений в период прохождения летнего максимума нагрузок, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!