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Отраслевые новости: Энергетика

"Электрические сети ЕАО" подвели первые итоги реализации ремонтной программы

Электрические сети ЕАО подвели первые итоги реализации ремонтной программы

23 июня 2017, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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«Электрические сети ЕАО» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» группы «РусГидро») продолжают реализацию ремонтной программы, запланированной на 2017 год. Ее выполнение обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей, а также подготовит филиал к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

С начала года энергетики провели текущий ремонт оборудования подстанций 35/10 кВ «Опытное поле» и 35/10 кВ «Надеждинск» Биробиджанского района и начали работы по капитальному ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Бабстово» Ленинского района. До конца года предстоит провести капитальный ремонт ПС 35/10 кВ «Столбовое» Октябрьского района и ПС 35/10 кВ «Башурово» Облученского района. Важнейшим направлением ремонтной программы остается расчистка трасс линий электропередачи 0,4-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Падение деревьев на провода и перекрытие линий ветвями подрастающих деревьев остается одной из распространенных причин отключений энергообъектов. За 5 месяцев текущего года специалисты филиала уже расчистили 38 га просеки по трассе линий электропередачи Биробиджанского и Ленинского районов области.

В рамках программы до конца 2017 года энергетики также заменят 306 деревянных опор, отслуживших свой срок, на более надежные — бетонные. В частности, на воздушной линии электропередачи 0,4-10 кВ специалисты филиала заменят опоры и провода протяженностью 61 км линий, 11 км из которых по линиям 0,4 кВ в поселке Приамурский и селе Даниловка Смидовичского района, селе Нагибово Ленинского района, а также в селах Амурзет, Самара, Полевое Октябрьского района. Еще 50 км воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ энергетики отремонтируют в селе Дежнево Ленинского района, поселке Смидович Смидовичского района, селе Бирофельд Биробиджанского района и в Биробиджане.

Компания: АО "ДРСК"
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