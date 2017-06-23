Энергетики осваивают специнвестконтракты

В электроэнергетике заключен первый специнвестконтракт (СПИК) — между «Интер РАО» и правительством Свердловской области. Местные власти через механизм СПИК предоставят генкомпании льготы по налогу на имущество в обмен на то, что она будет оставлять в регионе всю прибыль Верхнетагильской ГРЭС. Там «Интер РАО» вчера запустило новый энергоблок, который, по оценкам аналитиков, добавит к общей выручке станции не менее 6 млрд руб. в год.



ООО «Интер РАО Электрогенерация» (управляет ГРЭС холдинга в России) заключило со Свердловской областью СПИК, предполагающий предоставление регионом налоговых льгот. Об этом было сообщено в среду на церемонии пуска нового парогазового энергоблока (447 МВт) Верхнетагильской ГРЭС. По словам губернатора области Евгения Куйвашева, льготы предоставляются под создание новых рабочих мест. Как пояснил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, речь идет о льготах по налогу на имущество. Источники “Ъ” уточнили, что речь идет, по сути, о гарантии со стороны «Интер РАО», что прибыль ГРЭС будет оставаться в регионе, формируя базу для налога на прибыль. Это повысит отчисления по этому налогу в пользу области до 600 млн руб. в год (на эту сумму планируется выйти к 2019 году, в 2018 году налог составит, по данным “Ъ”, порядка 430 млн руб.). По налогу на имущество «Интер РАО» сэкономит на льготах 100 млн руб. в год в течение пяти лет. При этом, по данным одного из собеседников “Ъ”, СПИК действует, если налог на прибыль не будет падать ниже установленной суммы.



СПИК — соглашение между РФ (или субъектом РФ) и инвестором, предоставляющее особые условия (например, отраслевые субсидии) инвестору, вложившему от 750 млн руб. в промышленный проект. Елена Анисимова из АКРА замечает, что примеров заключения СПИК в энергетике до сих пор не было. По ее словам, государство обеспечивает инвестору на протяжении срока действия контракта стабильность налоговых условий в случае изменения налогового законодательства, возможность значительного снижения ставки по налогу на прибыль и ставок региональных налогов при соблюдении им определенных условий.



Эффект для региона достигается за счет ожидаемого роста прибыльности ГРЭС после ввода нового блока. По договору о поставке мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций в генерацию) блок будет получать от оптового энергорынка повышенные выплаты за мощность. По оценке Федора Корначева из Райффайзенбанка, выплаты составят более 600 тыс. руб. за 1 МВт в месяц против 120 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, которые на Урале получает старая мощность. При этом «Интер РАО» уже вывело на станции 882 МВт старой угольной мощности, которые, по словам господина Ковальчука, были убыточны не только по чистой прибыли, но и по EBITDA. Сейчас на ГРЭС осталось 800 МВт старой мощности, переведенной с угля на газ. Источник “Ъ” добавляет, что возможны и новые инвестиции на ГРЭС, если будет принят механизм продолжения ДПМ («ДПМ-штрих») для модернизации генерации.



Кроме того, «Интер РАО» может заключить аналогичный СПИК еще с одним регионом, упомянул во время церемонии Борис Ковальчук. Речь идет о Башкирии, уточняют источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Там «Интер РАО» достраивает блок на Затонской ТЭЦ в Уфе. СПИК с Башкирией практически готов, говорит один из собеседников “Ъ”, но его подписание отложено до окончания стройки.



Федор Корначев отмечает, что эффект от СПИК для «Интер РАО» при EBITDA в районе 100 млрд руб. может достигать 0,1% EBITDA. По его оценке, новый энергоблок Верхнетагильской ГРЭС должен генерировать выручку, превышающую 6 млрд руб. в год. «По сути, занимая такую проактивную позицию, “Интер РАО” пытается сэкономить на налоге на имущество (получить льготу), выплачивая региональную составляющую налога на прибыль (17%) в бюджет Свердловской области»,— считает аналитик.



Источник: Коммерсант.

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