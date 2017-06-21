Кабели для высокоскоростной передачи данных, используемые в военных и гражданских воздушных судах

Компания W.L. Gore&Associates, Inc. (Gore) сообщает о презентации своих кабелей для высокоскоростной передачи данных, предназначенных для использования в авиационной отрасли. Компания Schleuniger, производитель оборудования для производства проволоки, продемонстрировала последние разработки таких кабелей в составе своего оборудования на выставке 2017 Electrical Wire Processing Technology Expo, состоявшейся в городе Милуоки (США) в мае 2017 года.

Для демонстрации компания Schleuniger выбрала разработанные компанией Gore кабели для сетей Ethernet в авиационно-космической отрасли, соответствующие протоколу категории 6а, обладающие отличными электрическими и механическими характеристиками и отличающиеся компактной, лёгкой, гибкой и удобной для прокладки конструкцией. Были выбраны выпускаемые компанией Gore экранированные кабели на основе витых пар, которые благодаря высокому уровню гибкости легко устанавливать в местах ограниченного пространства в любом воздушном судне. Эти кабели имеют намного меньшее сечение и меньший вес, чем аналогичные стандартные кабели.

Кабели для высокоскоростной передачи данных компании Gore отвечают требованиям последних протоколов и систем, таких как Ethernet, Fiber Optics, USB, HDMI и др. Компактные, лёгкие, гибкие кабельные конструкции на большей длине передачи значительно улучшают работу систем в любом воздушном судне.