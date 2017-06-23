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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго автоматизирует энергоучет в населенных пунктах Адыгеи

Кубаньэнерго автоматизирует энергоучет в населенных пунктах Адыгеи

23 июня 2017, 15:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в «Россети») завершился второй этап реализации энергосервисных контрактов в ряде населенных пунктов Адыгеи. В результате выполнен монтаж свыше трех тысяч приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей учетной информации.

«Умные» счетчики установлены на опорах воздушных линий электропередачи в аулах Джерокай, Хакуринохабль, Мамхег и хуторе Свободный Труд Шовгеновского района, аулах Кошехабль, Егерухай, Ходзь и селе Натырбово Кошехальского района, хуторах Грозный, 17 лет Октября, Октябрьский, ауле Мафехабль Майкопского района.

– Высокотехнологичные приборы учета электроэнергии абонентам Кубаньэнерго устанавливаются бесплатно. Потребитель теперь избавлен от эксплуатационных затрат на их содержание. Новая система учета выполняет удаленный сбор информации о параметрах энергопотребления, она также может дистанционно подключать или отключать абонента, – заявил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Работы по установке новых электросчетчиков выполняются в рамках реализации энергосервисных контрактов, заключенных между Кубаньэнерго и частными инвесторами, где предметом договора является снижение потерь электроэнергии, а экономический эффект от реализации таких контрактов служит средством возврата вложенных инвестиций. В настоящее время к автоматизированному энергоучету в Адыгейском филиале Кубаньэнерго подключено около 6,5 тысяч потребителей.

Напомним, что на данный момент Кубаньэнерго заключило 22 энергосервисных контракта на общую сумму инвестиций более 3,4 млрд. руб. Суммарный эффект от реализации действующих контрактов составил 253,8 млн. кВт*ч. В стоимостном выражении размер экономии составил более 704 млн. рублей.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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