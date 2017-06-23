Кубаньэнерго направит на ремонт крупного питающего центра в Адыгее более 1,1 млн рублей

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») Адыгейские электрические сети начал комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Тульская» в Майкопском районе. На ремонт энергообъекта будет направлено более 1,1 млн руб.
Энергетики выполнят ремонт и техническое облуживание более ста единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, секций шин, выключателей, произведут сушку и очистку трансформаторного масла.
Энергобъект обеспечивает подачу электроэнергии для бытовых, промышленных потребителей и социальных объектов семи населенных пунктов и ряда рекреационных объектов, в том числе баз отдыха с термальными источниками.
– Наша задача выполнить все мероприятия, связанные с ремонтом энергообъекта, в установленные ремонтной программой сроки и качественно подготовить его к пиковым нагрузкам осенне-зимнего периода, – сообщил директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.