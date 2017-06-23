 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направит на ремонт крупного питающего центра в Адыгее более 1,1 млн рублей

Кубаньэнерго направит на ремонт крупного питающего центра в Адыгее более 1,1 млн рублей

23 июня 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

169 просмотров

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») Адыгейские электрические сети начал комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Тульская» в Майкопском районе. На ремонт энергообъекта будет направлено более 1,1 млн руб.

Энергетики выполнят ремонт и техническое облуживание более ста единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, секций шин, выключателей, произведут сушку и очистку трансформаторного масла.

Энергобъект обеспечивает подачу электроэнергии для бытовых, промышленных потребителей и социальных объектов семи населенных пунктов и ряда рекреационных объектов, в том числе баз отдыха с термальными источниками.

– Наша задача выполнить все мероприятия, связанные с ремонтом энергообъекта, в установленные ремонтной программой сроки и качественно подготовить его к пиковым нагрузкам осенне-зимнего периода, – сообщил директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!