МРСК Центра и Приволжья инвестирует 23,2 млн рублей в реконструкцию ЦУС "Ивэнерго"

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ивановской области реализует масштабный инвестиционный проект по реконструкции Центра управления сетями (ЦУС) филиала «Ивэнерго» с заменой диспетчерского щита. Его реализация позволит перейти на качественно новый уровень централизованного оперативно-технологического управления электросетями «Ивэнерго» класса напряжения 35-110 киловольт.
В рамках реконструкции выполняется установка диспетчерского щита S2000, на который нанесена мнемосхема энергосистемы Ивановской области. Общая площадь схемы составляет более 65 квадратных метров. Щит оснащен электроникой для приема и отображения более 6000 сигналов от систем телемеханики, что позволит диспетчерам ЦУС Ивэнерго управлять работой электросети в режиме он-лайн.
Дополнительно в щит встроена видеостена площадью 3,4 квадратных метра, для вывода вспомогательной аналитической информации. Видеостена, как система отображения коллективного пользования, дополняет функциональность диспетчерского щита возможностью автоматического вывода различной информации в динамике, в частности параметров телесигнализации и телеизмерений, поступающих от оперативно-информационного комплекса «PSI Control», позволяет осуществлять масштабирование или детализацию схемы электрической сети «Ивэнерго», расширять количество отображаемых параметров и визуализировать их по различным сценариям. При необходимости на видеостену можно выводить любые данные, необходимые дежурному диспетчеру: схемы сети, диспетчерские приложения, графики, диаграммы, таблицы и другое.
Одновременно в ЦУС завершается ремонт диспетчерского пункта и монтаж инженерных систем. Проведены работы по прокладке резервной кабельной линии для повышения надежности электроснабжения ЦУС, смонтировано устройство автоматического включения резерва от вновь проложенной резервной кабельной линии и от существующей генераторной установки.
В настоящий момент, пока идет реконструкция ЦУС, оперативно-технологическое управление оборудованием перенесено в диспетчерский пункт оперативно-диспетчерской службы производственного отделения Ивановские электрические сети.
По мнению заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС - Сергея Чубкова, возможности нового диспетчерского щита и видеостены позволят значительно повысить качество оперативно-технологического управления электросетями предприятия и оперативность принятия решений персоналом во внештатных ситуациях, а значит и надежность электроснабжения потребителей всей Ивановской области.