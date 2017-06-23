МРСК Центра и Приволжья приступила к выполнению функции гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 16:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В соответствии с приказом Минэнерго РФ, с 1 июля 2017 года функции гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии на территории деятельности ПАО «Владимирская энергосбытовая компания» (ПАО «Владимирэнергосбыт») переданы филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».
Основанием послужило решение Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» о лишении статуса субъекта оптового рынка ПАО «Владимирэнергосбыт» от 22 июня 2017 года.
Переход функций гарантирующего поставщика к «Владимирэнерго» не влечет за собой изменения цен на электроэнергию и условий действующих договоров электроснабжения для физических и юридических лиц.
Причиной лишения «Владимирэнергосбыта» статуса ГП является накопленная задолженность по оплате за ресурс на оптовом рынке электроэнергии. На текущий момент она составляет около 1 млрд. рублей. Помимо этого перед филиалом «Владимирэнерго» за услуги по передаче электроэнергии энергосбытовая компания имеет текущую задолженность 1,49 млрд. рублей.
На сегодняшний день, в целях организации выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии, специалисты филиала «Владимирэнерго» проводят мероприятия по созданию полноценных рабочих мест, включая подготовку к бесперебойной работе IT инфраструктуры и оперативное снятие показаний приборов учета у потребителей области и обслуживаемых организаций.
«Владимирэнерго» продолжает обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей Владимирской области и делает процесс обслуживания клиентов максимально открытым и удобным.
С целью более полного информирования потребителей, консультаций и ответов на возникающие вопросы в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).