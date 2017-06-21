МРСК Центра и Приволжья: за 5 месяцев в Рязанской области к электросетям подключено около 900 потребителей

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 16:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
За январь – май 2017 года к электрическим сетям филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было подключено 899 потребителей, в том числе социально значимые объекты: общеобразовательная школа в Рязани и артезианские скважины в Виленском и Глядковском сельских поселениях. Общая присоединенная мощность - 31,61 МВт.
Один из крупных реализованных проектов по технологическому присоединению – подключение Рязанского трубного завода. Для расширения его производственного комплекса энергетики выполнили строительство распределительного устройства закрытого типа 10 кВ. Присоединенная мощность составила 11,6 МВт.
Параллельно была продолжена разъяснительная работа с представителями малого и среднего предпринимательства, которые владеют энергопринимающими устройствами 15 - 150 кВт. Напомним, специалисты Центра обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» ежеквартально собирают представителей бизнес-сообщества и отвечают на их вопросы о подключении к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Напомним, что клиенты данной категории могут оформить заявку дистанционно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф или с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте МРСК Центра и Приволжья www.mrsk-cp.ru. На сайте также действует «Интернет-приемная», где можно проверить статус рассмотрения поданного обращения, уведомить сетевую компанию об исполнении технических условий, получить подробную информацию об услугах. Обратиться в компанию можно также по единому бесплатному номеру Контакт-центра 8-800-100-33-00.