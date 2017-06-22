Потери электроэнергии в сетях кировского филиала МРСК Центра и Приволжья снижены

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
По итогам 5 месяцев 2017 года потери в электрических сетях филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» снизились на 11 млн кВт*ч и составили 5,64% от общего объема переданной электроэнергии. Это на 0,59% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Таких результатов удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе.
Значительный вклад в оптимизацию потерь электроэнергии вносит совершенствование системы учета, в том числе установка выносных счетчиков. Важную роль играют регулярные рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых пресекаются попытки хищения энергоресурсов недобросовестными потребителями. Кроме того, снижению потерь электроэнергии способствуют замена старого энергооборудования на более современное и энергоэффективное и проведение других технических мероприятий.
Отметим, что снижение уровня потерь в сетях ведет к повышению надежности функционирования всего сетевого комплекса и способствует повышению качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии. Именно поэтому комплексная программа по оптимизации потерь электроэнергии является ключевым направлением в работе энергетиков МРСК Центра и Приволжья.