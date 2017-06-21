"Росэлектроника" проведет корпоративный чемпионат профмастерства

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех проведет корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 25-29 июня на базе Московского политехнического университета.



В соревнованиях, которые пройдут по двум компетенциям – «Электроника» и «Инженерный дизайн CAD», примут участие представители восьми предприятий холдинга. Определять лучшего в профессии будут сотрудники НИИ приборостроения, компании «Оптрон», НПП «Пульсар», Государственного завода «Пульсар», «Радиозавода», НИИ электронно-механических приборов, НПП «Алмаз», а также концерна «Созвездие».



В рамках деловой программы чемпионата запланировано проведение расширенного координационного совета федеральной программы «Работай в России!», реализуемой «Росэлектроникой» под эгидой Союза машиностроителей России с июля 2015 года.



«Чемпионаты по стандартам WorldSkills входят в перечень ежегодных корпоративных мероприятий «Росэлектроники» в рамках федеральной программы «Работай в России!». Эти мероприятия позволяют не только подготовить и выявить чемпионов, способных достойно показать высокий профессионализм на WorldSkills Hi-Tech в октябре 2017 года, но и повысить престиж рабочих и инженерных профессий, востребованных на высокотехнологичных предприятиях России», – прокомментировал заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника», руководитель ФП «Работай в России!» Арсений Брыкин.



В 2016 году восемь сотрудников холдинга приняли участие в корпоративных соревнованиях Госкорпорации Ростех. Молодые специалисты выступили в четырех компетенциях, а ведущий инженер-конструктор АО «Оптрон» Илья Кубацкий занял первое место в компетенции «Электроника». Позднее он завоевал «серебро» на III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, который проходил с 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге.



WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства – от традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг. В нем принимают участие 75 стран, в том числе Россия. Каждая страна проводит внутренние чемпионаты, победители которых выступают за национальную сборную на международном уровне.



Международные чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года. В 2019 году такой чемпионат пройдет в Казани - Россия выиграла право на его проведение в 2015 году.