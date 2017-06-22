 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

"Ростелеком" подключил к интернету русские усадьбы в Тульской области

Ростелеком подключил к интернету русские усадьбы в Тульской области

23 июня 2017, 16:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

222 просмотра

«Ростелеком» завершил работы в рамках проекта «Русские усадьбы» в Тульской области по обеспечению доступа в интернет на пяти объектах культурного наследия. Проект реализован совместно с Правительством области по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Высокоскоростным доступом в интернет теперь могут воспользоваться сотрудники и посетители музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Никольском-Вяземском, музея-усадьбы «Хомяково», дома-музея Василия Вересаева, дома-музея Святой Блаженной Матроны Московской и дворца-музея графов Бобринских.

В рамках проекта «Ростелеком» за счет собственных средств проложил свыше 20 км волоконно-оптических линий связи. По двум объектам в удаленных местах строительство пришлось вести в сложных условиях. Всего организовано 35 Wi-Fi точек доступа. При необходимости, любой из подключенных объектов может воспользоваться полным комплексом услуг «Ростелекома» – от телефонии до оперативной организации центра обработки данных.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Доступ в интернет на исторических объектах – это важный фактор для развития отечественного туризма. «Ростелеком» обеспечил полное покрытие сетью Wi-Fi территории пяти музеев в Тульской области. Благодаря этому, гости могут с комфортом пользоваться интернет-сервисами и делиться впечатлениями непосредственно с места событий».

Доступ в интернет позволит музеям-усадьбам актуализировать информационную работу на сайтах учреждений. В результате гости региона, желающие посетить эти исторические места, смогут получать оперативную информацию о проводимых мероприятиях.

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!