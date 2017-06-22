"Ростелеком" подключил к интернету русские усадьбы в Тульской области

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 16:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» завершил работы в рамках проекта «Русские усадьбы» в Тульской области по обеспечению доступа в интернет на пяти объектах культурного наследия. Проект реализован совместно с Правительством области по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Высокоскоростным доступом в интернет теперь могут воспользоваться сотрудники и посетители музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Никольском-Вяземском, музея-усадьбы «Хомяково», дома-музея Василия Вересаева, дома-музея Святой Блаженной Матроны Московской и дворца-музея графов Бобринских.
В рамках проекта «Ростелеком» за счет собственных средств проложил свыше 20 км волоконно-оптических линий связи. По двум объектам в удаленных местах строительство пришлось вести в сложных условиях. Всего организовано 35 Wi-Fi точек доступа. При необходимости, любой из подключенных объектов может воспользоваться полным комплексом услуг «Ростелекома» – от телефонии до оперативной организации центра обработки данных.
Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Доступ в интернет на исторических объектах – это важный фактор для развития отечественного туризма. «Ростелеком» обеспечил полное покрытие сетью Wi-Fi территории пяти музеев в Тульской области. Благодаря этому, гости могут с комфортом пользоваться интернет-сервисами и делиться впечатлениями непосредственно с места событий».
Доступ в интернет позволит музеям-усадьбам актуализировать информационную работу на сайтах учреждений. В результате гости региона, желающие посетить эти исторические места, смогут получать оперативную информацию о проводимых мероприятиях.