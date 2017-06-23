Сыктывкарские тепловые сети вошли в число лучших организаций Коми по охране труда

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 16:48
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми огласило итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала «Т Плюс» заняли II место среди организаций производственной сферы с численностью штата свыше 150 человек. Победителю – филиалу АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - "Северное ПТУС" они уступили чуть менее 200 очков. Это минимальный разрыв при том огромном количестве критериев, которые использовались для оценки участников.
Выиграть «серебро» сыктывкарским теплоэнергетикам удалось благодаря постоянному пристальному вниманию к охране труда. В СТС ведутся ежедневные проверки рабочих мест, а выявленные замечания устраняются в кратчайшие сроки. Персонал обучен безопасным методам выполнения работ, обеспечен исправным инструментом и такелажными средствами, спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты.
Всегда в срок проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, показательные допуски бригад к работе по нарядам.
В СТС стабильно низкий уровень травматизма. За семь лет произошел всего один несчастный случай, и тот по вине третьих лиц. В мае прошлого года автомобиль предприятия попал в ДТП, столкнувшись с «Тойотой», нарушившей правила дорожного движения.
Смотр-конкурс проводится в республике ежегодно с 2008 года. В этом году на участие в нем были представлены 56 заявок от организаций республики. Участие в конкурсе позволяет накапливать соответствующие предложения по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обобщать и реализовывать их.