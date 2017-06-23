"Турецкий поток" может быть реализован за счет $6 млрд "Газпрома"

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 15:13
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Оценка инвестиций в проект газопровода "Турецкий поток" составляет $6 млрд, при этом проект может быть реализован только за счет средств "Газпрома", заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
"Размер планируемых инвестиций в "Турецкий поток" составляет порядка $6 млрд. То, что касается проектного финансирования - мы говорили, что такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока". Тем не менее мы планировали, что "Турецкий поток" может быть осуществлен только за счет средств "Газпрома", - сказал Круглов на пресс-конференции.
Ранее Круглов говорил, что "Газпром" начал переговоры по привлечению проектного финансирования для "Турецкого потока".
"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.
Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.
Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.
Источник: ТАСС.