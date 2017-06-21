В Волгоградской области ликвидировали автостоянку, самовольно организованную в охранной зоне ЛЭП

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») ликвидировали строящуюся автостоянку, которая располагалась в охранной зоне ЛЭП 35 кВ.
Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга провели рейды по охранным зонам воздушных линий электропередачи в районах области. Грубейшие нарушения выявлены в Камышинском районе, где в пролетах опор воздушных линий 35 кВ без согласования с сетевой организацией возводится ограждение строительной площадки и строится автомобильная стоянка.
Действуя в соответствии с законом, энергетики направили нарушителям письма об их противоправном поведении, уведомили районную администрацию о необходимости принять соответствующие меры. Информация о нарушениях охранных зон воздушных линий электропередачи передана в территориальные органы прокуратуры и Ростехнадзора.
Нарушение охранных зон энергообъектов опасно для здоровья и жизни людей. Незаконно построенные сооружения препятствуют свободному доступу к энергообъектам для их ремонта и техобслуживания.
При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону единой «горячей линии» ПАО «МРСК Юга» 8-800-100-70-60.