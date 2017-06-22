В личном кабинете доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №307 "Оперативное удаленное управление для защиты и автоматизации"

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №307 «Оперативное удаленное управление для защиты и автоматизации».

В брошюре рассматривается влияние оперативного удаленного управления для защиты и автоматизации подстанций на работу оборудования для бесперебойной подачи электроэнергии и ее дальнейшего распределения. Рассматриваются не отдельные функции современных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), а общие аспекты применения информационных технологий (ИТ) для удаленного управления функциями защиты и автоматизации. Это касается как новых подстанций, так и модернизации вторичного оборудования на существующих подстанциях.

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