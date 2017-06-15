Вебинар "Решения Lapp для пищевой промышленности"

Безопасность в 3х измерениях

В прошедший вторник, 20 июня, прошёл второй русскоязычный вебинар Lapp Group. Темой вебинара стали кабельные соединения для применения на производстве продуктов питания и напитков. Интерес Lapp к данной сфере не случаен - пищевая промышленность одна из бурно развивающихся и наукоёмких отраслей промышленности. Так, оборот компаний индустрии Food & Beverage (продукты и напитки) в Германии по данным на 2013 год составил более 175 миллиардов евро.



Постоянно растущий спрос и меняющаяся культура потребления продуктов питания (спрос на диетические продукты, продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты) заставляют производителей искать новые способы увеличить эффективность производственных процессов, один из которых – автоматизация.



В ходе вебинара технический специалист Lapp Group, Юрий Павлов, рассказал о факторах, которые необходимо учитывать при выборе кабельных соединений для применения на пищевом производстве, а также о рисках и последствиях использования неправильно подобранного оборудования и компонентов.



Также в рамках вебинара были представлены кабели (силовые, контрольные, кабели передачи данных и оптоволоконные кабели), кабельные вводы, промышленные соединители, защитные рукава и системы маркировки для применения на пищевом производстве.

Видеозапись презентации будет опубликована на официальном youtube канале Lapp Group - youtube.com/lapprussia. На данный момент, видеозапись доступна только участникам вебинара.

Слайды презентации доступны по ссылке: www.lappgroup.ru/presentation . В этом же разделе размещены и слайды презентации с предыдущего вебинара Lapp Group по кабельным цепям.