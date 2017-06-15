 
Подписаться на новости
Новости компаний

Вебинар "Решения Lapp для пищевой промышленности"

Вебинар Решения Lapp для пищевой промышленности

23 июня 2017, 13:21
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group

Обсудить на форуме

272 просмотра

Безопасность в 3х измерениях

Безопасность в 3х измерениях

Lapp Group

В прошедший вторник, 20 июня, прошёл второй русскоязычный вебинар Lapp Group. Темой вебинара стали кабельные соединения для применения на производстве продуктов питания  и напитков. Интерес Lapp к данной сфере не случаен -  пищевая промышленность одна из бурно развивающихся и наукоёмких отраслей промышленности.  Так, оборот компаний индустрии Food & Beverage (продукты и напитки) в Германии по данным на 2013 год составил более 175 миллиардов евро.

Постоянно растущий спрос и меняющаяся культура потребления продуктов питания (спрос на диетические продукты,  продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты) заставляют производителей искать новые способы увеличить эффективность производственных процессов, один из которых – автоматизация.

В ходе вебинара технический специалист Lapp Group,  Юрий Павлов, рассказал о факторах, которые необходимо учитывать при выборе кабельных соединений для применения на пищевом производстве, а также о рисках и последствиях использования неправильно подобранного оборудования и компонентов.

Также в рамках вебинара были представлены кабели (силовые, контрольные, кабели передачи данных и оптоволоконные кабели), кабельные вводы, промышленные соединители, защитные рукава и системы маркировки для применения на пищевом производстве.
Видеозапись презентации будет опубликована на официальном youtube канале Lapp Group  - youtube.com/lapprussia. На данный момент, видеозапись доступна только участникам вебинара.

Слайды презентации доступны по ссылке: www.lappgroup.ru/presentation . В этом же разделе размещены и слайды презентации с предыдущего вебинара Lapp Group по кабельным цепям.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Lapp Group
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!