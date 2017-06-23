"Владикавказские тепловые сети" за долги ограничены в потреблении электроэнергии

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 июня 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
ОАО «Владикавказские тепловые сети» ограничены в потреблении электроэнергии за долги перед АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). Общий размер задолженности, которая перманентно растет на протяжении ряда последних лет, уже достигла отметки в 350 млн руб.
По словам заместителя управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Игоря Мсоева, отключение не отразится на снабжении горячей водой жителей Владикавказа. «На сегодняшний день обесточено только административное здание ОАО «Владикавказские тепловые сети», - отметил Мсоев.
Ранее решением Арбитражного суда Северной Осетии от 25 апреля 2017 года по делу № А61-331/2017 с ОАО «Владикавказские тепловые сети» в пользу АО «Севкавказэнерго» взыскано более 35 млн руб. задолженности и пени в размере 800 тыс. руб.