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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

О восстановлении электроснабжения потребителей в Республике Крым

О восстановлении электроснабжения потребителей в Республике Крым

24 июня 2017, 19:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

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24 июня в период с 01-30 до 04-30 из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) на территории Республики Крым происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК «Крымэнерго» – электросетевая компания. Владелец – Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

Максимально было отключено: ВЛ 6-10 кВ – 10; ТП – 145.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 11 населенных пунктах (около 6 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 6,5 МВт.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 8 бригад в составе 16 человек и 8 единиц специальной техники.

В 17-52 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Компания: Министерство энергетики РФ
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