﻿С 26 июня по 28 июля идёт отбор заявок на предоставление субсидий отечественным производителям

Российское энергетическое агентство приглашает компании ТЭК принять участие в отборе заявок на право получения субсидий из федерального бюджета на компенсацию отечественным производителям части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий промышленной продукции.

Заявки на участие в отборе будут приниматься Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в период с 26 июня по 14 июля 2017 г. Срок проведения отбора: с 26 июня по 28 июля 2017 г.

Механизм нацелен на решение проблемы, связанной с выводом пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации и подразумевает компенсацию до 50% от фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и расходного инструмента, логистические операции и т.д.

Полная информация по участию в отборе размещена в Приказе Минпромторга России от 20 июня 2016 г. № 1896 «О проведении отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями – субъектами деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям».

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634.