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Отраслевые новости: В мире

Африка увеличит добычу меди

Африка увеличит добычу меди

26 июня 2017, 15:48
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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В текущем году ведущие африканские производители меди могут существенно нарастить добычу руды и экспортные поставки меди в концентрате после прошлогоднего спада.

Вице-президент Замбии Инонге Вина, выступая на международной конференции, сообщил, что в текущем году в стране будет получено около 850 тыс. т меди, что на 10,3% превысит показатель прошлого года (770,6 тыс. т). По его словам, рост будет достигнут благодаря завершению ряда проектов расширения мощностей действующих предприятий и вводу в строй новых рудников.

Ранее исследовательская компания BMI в своем прогнозе развития мировой медедобывающей отрасли до 2021 г. предсказала устойчивый рост в ДР Конго. В прошлом году добыча меди в стране снизилась до немногим более 900 тыс. т, но уже в текущем году национальная отрасль снова пойдет на подъем благодаря крупным инвестициям в разработку месторождений с более высоким качеством руды.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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