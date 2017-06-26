Африка увеличит добычу меди

26 июня 2017, 15:48
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
В текущем году ведущие африканские производители меди могут существенно нарастить добычу руды и экспортные поставки меди в концентрате после прошлогоднего спада.
Вице-президент Замбии Инонге Вина, выступая на международной конференции, сообщил, что в текущем году в стране будет получено около 850 тыс. т меди, что на 10,3% превысит показатель прошлого года (770,6 тыс. т). По его словам, рост будет достигнут благодаря завершению ряда проектов расширения мощностей действующих предприятий и вводу в строй новых рудников.
Ранее исследовательская компания BMI в своем прогнозе развития мировой медедобывающей отрасли до 2021 г. предсказала устойчивый рост в ДР Конго. В прошлом году добыча меди в стране снизилась до немногим более 900 тыс. т, но уже в текущем году национальная отрасль снова пойдет на подъем благодаря крупным инвестициям в разработку месторождений с более высоким качеством руды.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»