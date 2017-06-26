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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов провел совещание по вопросам исполнения приказов Минэнерго России № 215 от 03.04.2015 и № 1236 от 22.11.2016

Андрей Черезов провел совещание по вопросам исполнения приказов Минэнерго России № 215 от 03.04.2015 и № 1236 от 22.11.2016

26 июня 2017, 15:01
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел совещание по вопросам исполнения приказов Минэнерго России № 215 от 03.04.2015 и № 1236 от 22.11.2016.

В совещании приняли участие представители Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Т Плюс», АО «Витимэнерго», АО «Тюменьэнерго», АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РЖД» в том числе посредством видеоселекторной связи ОАО «Фортум», ПАО «Энел Россия», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ПАО «ОГК-2», ПАО «Якутскэнерго».

Основное внимание на совещании было уделено ситуации с выполнением энергокомпаниями мероприятий, запланированных в соответствии с приказом Минэнерго России № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения на 2015-2018 годы». Всего в соответствии с приказом запланировано проведение 51 мероприятия, однако на сегодняшний день в срок не исполнено 14 мероприятий: 4 мероприятия по Якутской энергосистеме (ответственные исполнители ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Якутскэнерго») 6 мероприятий по Иркутской энергосистеме (исполнители АО «Витимэнерго», ОАО «РЖД»), 2 мероприятия в энергосистеме республики Коми (ПАО «Т Плюс», Штаб Республики Коми) и 1 в Дагестанской (ПАО «Россети»).

Андрей Черезов обратил внимание на недопустимость ситуации с нарушением сроков исполнения мероприятий рядом энергокомпаний. «Приказ подготовлен на основании анализа ожидаемых режимов работы энергосистем и включает важнейшие для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей мероприятия. Его неисполнение и систематические переносы сроков недопустимы», - отметил заместитель Министра.

Также обсуждались вопросы реализации мероприятий в соответствии с приказом Минэнерго России № 1236 от 22.11.2016. По результатам проверки комиссиями Минэнерго России готовности субъектов к ОЗП 2016-2017 был разработан план из 203 мероприятий, из которых на сегодняшний день не выполнено в срок 13 мероприятий.

Наибольшее количество невыполненных мероприятий наблюдается у ОАО «Фортум» (3 мероприятия), ПАО «Т Плюс» (3). Также по одному невыполненному мероприятию у АО «Тюменьэнерго», ПАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-2», филиала «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Андрей Черезов отметил, что энергокомпаниям необходимо обеспечить безусловное выполнение мероприятий, предусмотренных приказами Минэнерго России № 215 и № 1236, поскольку эти мероприятия направлены, прежде всего, на обеспечение надежности работы оборудования и энергоснабжения потребителей в период прохождения максимума нагрузки, что является для Минэнерго России одной из самых приоритетных задач.

Компания: Министерство энергетики РФ

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