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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более полутора миллионов киловатт-часов украдено недобросовестными потребителями Ставрополья с начала года

Хищение электроэнергии – одна из острейших проблем энергоснабжающих компаний. Официально подобного рода деяния называются «неучтенным энергопотреблением», ну а попросту – это воровство. Ставропольскими энергетиками в целом ведется активная работа по борьбе с такими случаями и снижением потерь в сетях на всей территории края. Несмотря на целый комплекс организационных и технических мероприятий, масштабные хищения выявляются энергетиками практически в каждом районе региона.

Так, за пять месяцев т.г. специалистами филиала МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») составлено 217 актов безучётного потребления электроэнергии на 1 млн 663,78 тыс. кВт.ч. Этого объема хватило бы для электроснабжения города Новопавловск с населением свыше 26 тысяч жителей в течение 3 недель.

Большая часть хищений и объемы украденной электроэнергии происходят в бытовом секторе – за отчетный период составлено 180 актов на 894,05 тыс. кВт.ч. В отношении юридических лиц оформлено 37 актов безучетного потребления электроэнергии на 769,724 тыс. кВт.ч.

В работе отличились энергетики Центральных электрических сетей «Ставропольэнерго» – на их счету 61 составленный акт. В анти-лидерах по воровству потребленной электроэнергии значатся Предгорный и Минераловодский районы края, где сотрудниками филиала с начала года зафиксировано 39 и 17 случаев соответственно. Наименьшее количество случаев – в зоне ответственности Светлоградских электрических сетей –Апанасенковском, Благодарненском, Петровском, Туркменском и Ипатовском районах края.

Энергетики напоминают, что за самовольное подключение к электрическим сетям законодательством предусмотрена не только гражданско-правовая, но также административно-правовая и уголовно-правовая ответственность. Воровство электроэнергии никогда не остается безнаказанным!

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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