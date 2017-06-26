Энергетики делят Дальний Восток

Как сообщает “Ъ”, «РусГидро» вступило в конкуренцию с Федеральной сетевой компанией (ФСК) «Россетей» за ключевые энергоактивы государственной Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК). Глава «РусГидро» Николай Шульгинов попросил Дмитрия Медведева отдать холдингу энергообъекты ДВЭУК в рамках мер по снижению рисков нового накопления задолженности «РАО ЭС Востока».



«РусГидро» намерено консолидировать активы ДВЭУК, это поможет избежать повторного накопления задолженности подконтрольного холдингу «РАО ЭС Востока» (управляет большей частью энергетики Дальнего Востока) и повысить стоимость компании. Эта мера в числе прочих перечислена в письме главы «РусГидро» Николая Шульгинова премьеру Дмитрию Медведеву от 31 мая (копия есть у “Ъ”). По мнению топ-менеджера, включение активов ДВЭУК в «РусГидро» позволит направить накопленную амортизацию (до 1,5 млрд руб. в год) на модернизацию компаний холдинга, синхронизировать инвестпрограммы ДВЭУК и активов «РусГидро» — ДРСК, ДГК и др. Глава «РусГидро» напоминает в письме, что в ноябре 2015 года правительство уже принимало решение о консолидации ДВЭУК на балансе «РусГидро».



ДВЭУК создана в 2001 году РАО ЕЭС для управления энергоактивами Дальнего Востока, но затем стала SPV-компанией по инвестированию бюджетных средств в энергосистему региона. Среди активов — три мини-ТЭЦ на острове Русском (49,8 МВт), 2,46 тыс. км ЛЭП и подстанции мощностью 818 МВА. Выручка за 2016 год — 2,2 млрд, убыток — 578 млн руб.



Интерес к ДВЭУК также проявляла ФСК: 2 июня ее глава Андрей Муров говорил ТАСС, что компания рассчитывает на передачу ей в управление магистральных сетей ДВЭУК. В ФСК “Ъ” уточнили, что схема передачи — на финальной стадии согласования в Минэнерго (там “Ъ” не ответили). По информации источника “Ъ”, близкого к «Россетям», консолидация магистральных сетей ДВЭУК интересна холдингу, так как, в частности, решит проблему «лоскутности» сетей и повысит надежность энергоснабжения. Как говорят источники “Ъ”, обсуждается компромиссный вариант разделения: «РусГидро» перейдут распредсети и генерация, а ФСК — магистральные сети ДВЭУК, но «РусГидро» хочет получить весь актив. По словам гендиректора ДВЭУК Дмитрия Селютина, окончательного решения о передаче активов кому-либо из федеральных игроков нет, но «операция должна быть возмездной и приводить к получению дополнительных источников финансирования ключевых инвестпроектов в энергетике Дальнего Востока». В «РусГидро» ситуацию не комментировали.



«РусГидро», закрывшее часть долговой нагрузки за счет продажи ВТБ 13% акций (чистый долг «РАО ЭС Востока» снижен на 55 млрд, до 43 млрд руб.), рискует запустить новое накопление долга. 26 июня собрание акционеров «РусГидро» рассмотрит вопрос займа «РАО ЭС Востока» 25,7 млрд руб.



Глава «РусГидро» также просит премьера поручить разработать механизм реализации инвестпроектов компании. Так, напоминает топ-менеджер, докапитализация предполагала внедрение на Дальнем Востоке долгосрочных тарифов. Без этого, считает Николай Шульгинов, невозможно привлекать инвесторов и реализовывать инвестпроекты «с положительным экономическим эффектом». Речь идет о том, что на Дальнем Востоке в тарифах почти нет механизмов возврата инвестиций. С 1 июля для снижения тарифов в ДФО на три года будет введена спецнадбавка к цене на мощность на оптовом рынке в европейской части РФ и Сибири, до конца года она может составить 28 млрд руб. В среду Госдума приняла в первом чтении этот законопроект, и, как говорят источники “Ъ”, документу «придали ускорение». На сбор предложений ко второму чтению, по данным “Ъ”, планируется отвести несколько дней и затем сразу вынести на второе и третье чтения. «В этот период могут появиться поправки, увеличивающие субсидирование до десяти лет»,— говорит собеседник “Ъ”. 11 мая на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева Минвостокразвития и «РусГидро» предложили включить в надбавку в 2018–2019 годах и инвестсоставляющую для ДФО.



Наталья Порохова из АКРА полагает, что консолидация ДВЭУК вряд ли решит долговую проблему, «это сравнительно небольшая компания», и она стоит в плане приватизации на 2017–2019 годы. Федор Корначев из Райффайзенбанка отмечает, что при передаче активов важно, как распределится выручка: «если ФСК достанутся активы, не требующие субсидий, а “РусГидро” — те, что требуют, то его положение не улучшится». Он добавляет, что передача активов ДВЭУК ФСК — риск для «РусГидро», если основная доля «тарифного пирога» и основная амортизация как источник инвестиций останутся в магистральных сетях.



Источник: Коммерсант.

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