Энергетики филиала "Челябэнерго" признаны сильнейшими на соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей

В ОАО «МРСК Урала» завершились соревнования команд филиалов «Челябэнерго», «Свердловэнерго», «Пермэнерго», АО «ЕЭСК» и ПАО «СУЭНКО» (Курган). В течение пяти дней на учебно-тренировочном полигоне в Красноармейском районе Челябинской области состязались в профессиональном мастерстве лучшие представители подразделений.



По итогам соревнований, первое место, Кубок победителей и право участвовать в соревнованиях профмастерства дочерних компаний ПАО «Россети» - у команды «Челябэнерго». На втором месте команда «Свердловэнерго», третьими стали энергетики «Пермэнерго». В специальной номинации «За волю к победе» награждена бригада ПАО «СУЭНКО».



В упорной борьбе бригады преодолели 8 этапов состязаний, продемонстрировав как теоретические знания в области действующих правил, инструкций и норм, так и практические навыки. Среди них - освобождение «пострадавшего» от действия электрического тока и оказание первой помощи; первичное подключение жилого дома от действующей линии электропередачи 0,4 кВ с применением гидроподъемника: техническое обслуживание разъединителя 10 кВ; замена главного рубильника в трансформаторной подстанции; тушение «пожара» на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и т.д.



Судейский корпус определил также лучших по профессии в индивидуальном зачете с вручением диплома, медали и ценного приза. Звания «Лучший мастер» удостоен Евгений Панов, лучшим электромонтером-производителем работ признан Сергей Голубев – оба представители команды-победительницы «Челябэнерго». Дипломов «Лучший электромонтёр-член бригады» удостоены два представителя филиала «Свердловэнерго»: Семён Горин и Александр Печищев.



При подведении итогов были учреждены дополнительные номинации. В номинации «Самый молодой участник соревнований» отмечен Алексей Алексеев из команды ЕЭСК, а «Самым опытным участником соревнований» стал Евгений Паньжин из команды «СУЭНКО». В судейском корпусе звание «Лучшая судейская бригада» получили эксперты, которые оценивали прохождение участниками второго этапа (освобождение «пострадавшего» от действия электрического тока и оказание первой помощи): старший судья Толгат Жаппаспаев и судьи Екатерина Христова и Вячеслав Трошин.



Победитель региональных соревнований, команда филиала «Челябэнерго», будет представлять «МРСК Урала» на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства, которые пройдут в июле этого года в Пензенской области.

Напомним, что соревнования профессионального мастерства в ОАО «МРСК Урала» проводятся ежегодно. Основной целью состязаний является оценка уровня квалификации персонала, повышение качества и безопасности работ, обмен передовым опытом, а также отработка действий, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной работе. Умение персонала оперативно и грамотно реагировать на нештатные ситуации является залогом качественного и надежного электроснабжения потребителей и безопасности работников.