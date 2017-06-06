Энергетики филиала "Пензаэнерго" ведут расчистку просек

26 июня 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
По итогам первого полугодия 2017 года энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» расчистят 207,5 га трасс воздушных линий (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности: 65,7 га – трасс высоковольтных линий 110-35 кВ, 141,8 га – трасс распределительных сетей 0,6-10 кВ. Это составляет 110,5% от плана 1 полугодия. Всего в 2017 году планируется расчистить 395,63 га просек ВЛ-6-110кВ.
Также в первом полугодии были выполнены работы по расчистке трасс ВЛ до ширины охранной зоны. По программе ИПР расширено 138,1 га ВЛ-6-110 кВ. В соответствии с условиями заключенных договоров с подрядными организациями до конца года планируется расширить 584,5 га просек ВЛ-6-110кВ
Работы велись с применением бензопил и кусторезов, а также при помощи специальной мульчерной техники (в филиале в работах задействованы 6 мульчерных комплексов).
В настоящее время работы по расчистке просек продолжаются. Ожидается, что в течение 2017 года будет расчищено и расширено трасс ВЛ на территории 980,1 га.
Расчистка трасс и расширение охранных зон воздушных линий электропередачи – один из этапов подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Успешное выполнение всех запланированных работ - залог надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области.