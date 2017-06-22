"Энергокомплекс" подключил к сетям очистные сооружения в Нягани

26 июня 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Технологическое присоединение к электрическим сетям значимого городского объекта обеспечил филиал АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс». Напряжение на строительную площадку новых канализационных очистных сооружений было подано 22 июня. Строители планируют сдать объект в октябре текущего года.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств очистного комплекса – это итог совместной работы двух сетевых организаций: филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» и ОАО «ЮТЭК – Региональные сети». Специалисты «Энергокомплекса» свои обязательства по обеспечению электроэнергией строящихся канализационных очистных сооружений (КОС) выполнили на сто процентов. Для этого в рамках договора на технологическое присоединение с ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» был выполнен ряд мероприятий. В частности, на ПС 110/35/6 кВ «Заречная» проведены пусконаладочные испытания оборудования двух ячеек 6 кВ, установлены трансформаторы тока, приборы учёта электроэнергии, что позволило обеспечить надёжность энергоснабжения объекта по II категории. Со стороны ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» построены две цепи линий электропередачи длиной 4 км каждая, с повышающей трансформаторной подстанцией 6/10 кВ. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств канализационных очистных сооружений составляет 1,96 МВт.
По информации генерального директора АО «Няганские энергетические ресурсы» Сергея Клокова, этот объект имеет большое значение для экологического благополучия города. Потребность в новой станции очистки очевидна, когда город растёт и развивается. Полная проектная мощность новых очистных сооружений составляет 27 тыс. м3 в сутки. Действующие КОСы, построенные более тридцати лет назад, работают на пределе и не обеспечивают возросшие потребности города. «Сейчас строительство КОС идет в плановом режиме, отставаний от графика нет. Осталось завершить работы по благоустройству и осуществить пусконаладочные работы». Как отмечают коммунальщики, запуск новых очистных сооружений позволит увеличить объемы в сравнении со старой станцией в два раза.